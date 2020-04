WHO: Đại dịch đang 'tăng tốc'

Thống đốc New York Andrew Cuomo đã ban hành lệnh khẩn cấp vào sáng 23/3, chỉ đạo các bệnh viện tăng 50% công suất làm việc vì các trường hợp Covid-19 trên toàn tiểu bang đã tăng 38% chỉ sau một đêm. Tổng số bệnh nhân ở tiểu bang New York hiện tại ghi nhận 20.875 trường hợp, trong đó 167 người tử vong.



New York là tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19 ở Mỹ, sau New Jersey. Riêng ở thành phố New York, số ca nhiễm là 12.305 người, ông Cuomo nói. Hiện tại, tiểu bang New York đang tăng cường quá trình xét nghiệm. Từ 1.000 ca/ngày lên tới 16.000 ca/ngày. "Chúng tôi xét nghiệm nhiều hơn bất cứ bang nào khác, nhiều hơn cả con số trung bình tại Hàn Quốc, đất nước có tiêu chuẩn về hình mẫu xét nghiệm Covid-19", ông nói.

Thống đốc nói rằng mọi người nên sử dụng những ngày rảnh rỗi hiện tại để dành thời gian với gia đình. "Đó là điều quý giá nhất", Andrew Cuomo nhấn mạnh.

Vào 20/3, Cuomo đã ra lệnh cho các doanh nghiệp không thiết yếu phải giữ 100% lực lượng lao động của họ ở nhà, đồng thời đưa ra các hạn chế mới nghiêm ngặt đối với người dân New York.