Thêm 888 người Anh chết vì nCoV

Chính phủ Anh khuyên rằng một số thiết bị bảo vệ cá nhân có thể phải sử dụng lại do sự thiếu hụt nghiêm trọng. "Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn (HSE) đã xem xét các lựa chọn được nêu trong giải pháp này. Những nơi có tình trạng thiếu PPE nghiêm trọng và những nơi đủ an toàn để làm vậy sẽ được tái sử dụng PPE", Cơ quan Y tế Cộng đồng Anh cho biết.

Theo cơ quan trên, các biện pháp này được đưa ra do "hoàn cảnh đặc biệt" mà NHS phải đối mặt trong đại dịch Covid-19 và không phản ánh những "tiêu chuẩn" của HSE.

Trước đó, Anh cảnh báo đang có sự thiếu hụt đáng lo ngại đồ bảo hộ ở. Một số bệnh viện sẽ "hoàn toàn hết đồ bảo hộ vào cuối tuần này" và buộc phải sự dụng "những lựa chọn thay thế tốt nhất có thể".