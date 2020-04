Số người chết vì nCoV ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Terrence McNally, tác giả của vở kịch nổi tiếng Love! Valour! Compassion! và Kiss of the Spider Woman, qua đời hôm 24/3 do các biến chứng của nCoV, người đại diện của ông cho biết.

McNally ra đi ở tuổi 81, tại một bệnh viện ở Florida. Ông từng chiến thắng ung thư phổi và sống với căn bệnh hô hấp mãn tính nhiều năm.

Terrence McNally. Ảnh: Reuters.

Sự nghiệp của McNally kéo dài sáu thập kỷ, bao gồm các vở kịch và nhạc kịch, cùng những bộ phim truyền hình Mỹ như: Lips Together, Teeth Apart, Frankie and Johnny in the Clair de Lune, The Full Monty.

Ông được trao danh hiệu thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Tony 2019 ở New York, và bốn giải Tony cho các tác phẩm Love! Valour! Compassion, Master Class, Ragtime, Kiss of the Spider Woman.

Bên cạnh sự nghiệp viết kịch, McNally còn là một nhà hoạt động xã hội, đấu tranh cho cộng đồng LGBT ở Mỹ.

Peter Marks, nhà phê bình của tờ Washington Post viết trên Twitter: "Virus này đang cướp đi những con người tuyệt vời. Terrence McNally là một bậc thầy viết kịch".

Các rạp chiếu phim ở Broadway ngừng hoạt động kể từ 12/3 vì những hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

