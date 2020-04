Số ca nhiễm nCoV của Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Joe Diffie, 61 tuổi, được chẩn đoán nhiễm nCoV hôm 27/3 và qua đời vì các biến chứng hôm 29/3. Trước khi qua đời, ông thông báo về tình trạng bệnh của mình cho người hâm mộ.

"Tôi đang được các chuyên gia y tế chăm sóc và điều trị. Tôi và gia đình muốn có sự riêng tư vào lúc này. Chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả mọi người và fan hâm mộ hãy nâng cao cảnh giác và cẩn trọng trong đại dịch này", ông nói.

Diffie nổi tiếng thời thập 90, từng đoạt giải Grammy sở hữu loạt hit đứng đầu bảng xếp hạng và những ca khúc để đời như Home, Pickup Man, Ships That Don't Come In, If The Devil Danced, Honky Tonk Attitude...