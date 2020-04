Nigeria: Chết vì vi phạm phong tỏa nhiều hơn vì Covid-19

Nhân viên an ninh Nigeria đã giết chết 18 người khi thực thi các biện pháp hạn chế lây lan Covid-19. Con số này còn cao hơn số người tử vong do virus gây ra, tính đến 16/4 - cơ quan nhân quyền Nigeria cho biết.

Quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã áp dụng lệnh phong tỏa ở đô thị Lagos và thủ đô Abuja, đồng thời đặt ra các hạn chế ở những khu vực khác trong nỗ lực ngăn chặn Covid-19. Theo số liệu chính thức, Nigeria hiện ghi nhận 407 ca nhiễm và 12 trường hợp tử vong vì dịch bệnh.

Đường phố ở Lagos - thành phố lớn nhất châu Phi - bị phong tỏa từ 31/3. Ảnh: AFP.

Lực lượng an ninh, bao gồm cảnh sát và quân đội, đã được triển khai để thực thi các lệnh hạn chế, gây ra các cuộc đối đầu gây chết người ở một số bang. Trong một báo cáo được công bố cuối ngày 15/4, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Nigeria cho biết họ nhận được "105 khiếu nại về các sự cố vi phạm nhân quyền do lực lượng an ninh gây ra" ở 24 trong số 36 bang của Nigeria.

Trong số những khiếu nại này, "có 8 sự cố ghi nhận về các vụ giết người phi pháp khiến 18 người tử vong". Ủy ban lưu ý rằng số người chết vì vi phạm lệnh hạn chế Covid-19 cao hơn số ca tử vong vì chính căn bệnh này, "trong khi Covid-19 gây ra cái chết của 11 nạn nhân, các nhân viên thực thi pháp luật đã giết chết 18 người vi phạm các quy định phong tỏa", ủy ban đề cập thống kê chính thức (tại thời điểm báo cáo).

Bản khiếu nại cáo buộc các nhân viên an ninh "sử dụng vũ lực quá mức hoặc không phù hợp, lạm quyền, tham nhũng và không tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế".

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát quốc gia Frank Mba nói rằng báo cáo của ủy ban này "quá chung chung", yêu cầu phải nêu cụ thể về số người bị cảnh sát giết. "Ủy ban đáng lẽ nên cung cấp chi tiết về những người bị cảnh sát giết với số lượng, tên, địa điểm họ bị giết để chúng tôi có thể thực hiện các hành động thích hợp", Mba nói với AFP.

Mba cho biết cảnh sát sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp "một cách chuyên nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế". Lực lượng cảnh sát sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự lạm dụng hay vi phạm nào.

Các tổ chức nhân quyền địa phương và quốc tế từ lâu đã cáo buộc các lực lượng an ninh Nigeria lạm dụng quyền lực chống lại thường dân, nhưng họ bác bỏ các cáo buộc này.





