Người chết vì nCoV ở Anh vượt Trung Quốc

Nhà Trắng chiều 2/4 (giờ địa phương) công bố bức thư từ bác sĩ cho biết tổng thống Mỹ Donald Trump đã xét nghiệm âm tính lần thứ hai, với kết quả nhận được chỉ sau 15 phút. Trump bắt đầu xét nghiệm Covid-19 vào tháng trước sau khi tiếp xúc với một quan chức Brazil nhiễm virus. Bác sĩ cho biết ông đã được xét nghiệm với một bộ kit mới, cho kết quả nhanh chóng. "Ông ấy khỏe mạnh và không có triệu chứng".

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số trường hợp nhiễm virus cao nhất thế giới. Trong ngày 2/4, quốc gia này ghi nhận 725 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 5.865 người. Số ca nhiễm tăng 26.177 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân lên 242.899 người. Trong đó, New York là vùng ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ với 9.151 ca nhiễm mới báo cáo trong ngày, với tổng bệnh nhân là 93.053 người, trong đó 2.373 người chết.

Nhân viên y tế khẩn cấp thay thế khăn trải giường trên cáng sau khi chở một bệnh nhân đến bệnh viện ở thành phố New York vào hôm 1/4. Ảnh: New York Times

Cuộc khủng hoảng Covid-19 khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại nặng nề. Hơn 6,6 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước (tính đến hết ngày 28/3), vượt kỷ lục 3,3 triệu người nộp đơn vào tuần trước đó.

Chính quyền Trump đang có những mâu thuẫn trong việc hướng dẫn người dân đeo khẩu trang. CDC dự kiến khuyên tất cả người Mỹ đeo khẩu trang vải ở nơi công cộng do lo ngại virus lây lan bởi những người nhiễm bệnh không có triệu chứng. Tuy nhiên Trump nói rằng điều này sẽ không bắt buộc. Trong khi đó, thị trưởng thành phố New York khuyến cáo tất cả người dân che mũi và miệng bằng khẩu trang, khăn quàng cổ hoặc bất kỳ chất liệu nào khi ra khỏi nhà, cho đến khi có thông báo mới.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói rằng tiểu bang này chỉ còn khoảng 2.200 máy thở dự trữ, đồng nghĩa với việc chỉ có thể đủ dùng cho bệnh nhân nặng trong 6 ngày nữa. Do việc mua thêm máy thở gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh từ khắp nơi trên toàn quốc và thế giới, các bệnh viện ở New York đang thực hiện các biện pháp tận dụng tối đa máy thở hiện tại của họ, bao gồm cả sử dụng máy thở trên máy gây mê và các thiết bị khác, hoặc cho hai bệnh nhân dùng một máy thở.

