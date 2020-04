Mỹ: Tổng số ca tử vong lên tới hơn 11.000

Với 142 ca tử vong mới được báo cáo, số người chết vì Covid-19 tại nước này lên tới 11.013 ca, 369.522 người nhiễm. Mỹ hiện là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới về số người chết vì nCoV, chỉ sau Italy và Tây Ban Nha.

Để ngăn ngừa sự lây lan của virus, Tổng y sĩ Jerome Adams cho biết, sẽ có hai triệu xét nghiệm Covid-19 được thực hiện trên khắp nước Mỹ cho đến cuối tuần này.

Hiện, New York, New Jersey, Michigan là ba tiểu bang có số ca lây nhiễm và tử vong lớn nhất nước Mỹ. Trong vài ngày qua, số ca lây nhiễm tại New York có xu hướng giảm, tuy nhiên, Thống đốc New York, Andrew Cuomo, cho biết sẽ tiếp tục cách ly xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại.