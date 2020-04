Hơn 1.000 thủy thủ tàu sân bay Pháp nhiễm nCoV

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới ghi nhận 2.176.164 ca nhiễm, trong đó 145.304 người đã chết. Covid-19 lan rộng và ảnh hưởng đến 210 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiện 546.437 người đã hồi phục, tính đến sáng 17/4. Eswatini là quốc gia mới nhất ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong số 17 ca nhiễm được xác nhận.

Mỹ vẫn là tâm điểm của đại dịch với 675.527 người nhiễm bệnh, 34.522 ca tử vong, tăng lần lượt 27.524 và 2.079 ca sau 24 giờ, theo Worldmeter. Đây cũng là quốc gia thực hiện số xét nghiệm lớn nhất thế giới, với gần 3,4 triệu lượt.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên số ca nhập viện vì virus trên toàn bang đã giảm nhẹ. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết, 17.735 người nhập viện trên khắp New York, giảm từ 18.335 một ngày trước đó. Đây là con số thấp nhất kể từ ngày 6/4. "Số ca nhập viện và tử vong liên quan vì nCoV ở New York đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần, thêm bằng chứng cho thấy tình trạng khó khăn nhất đang được kiểm soát", Thống đốc Andrew Cuomo nói. Ông cho biết thêm sẽ gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 15/5.

Theo một thống kê, 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong bốn tuần qua.

Tây Ban Nha là vùng dịch lớn nhất châu Âu và đứng thứ hai thế giới. Quốc gia này ghi nhận thêm 4.289 ca nhiễm và 503 người tử vong trong 24 giờ qua. Thống kê mới đưa tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 184.498 và 19.135.

Bộ Y tế Anh cho biết số ca tử vong tăng thêm 861 người, đưa tổng số lên 13.729. Sau vài ngày giảm, số người chết tại Anh đang biểu thị tốc độ tăng. Anh ghi nhận thêm hơn 4.600 ca nhiễm, cán mốc 103.093 người dương tính.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Dominic Raab cho biết chính phủ quyết định gia hạn lệnh phong tỏa thêm "ít nhất 3 tuần". "Việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa vào lúc này sẽ có nguy cơ cao về làn sóng lây nhiễm thứ hai, ảnh hưởng đến các tiến bộ mà chúng ta đạt được cho đến nay", Raab nói.

Số người chết ở Pháp cũng tăng trở lại trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Pháp ghi nhận thêm 753 người chết, nâng tổng số lên 17.920 - là vùng dịch thứ 4 của thế giới. Nước này báo cáo thêm 17.164 ca nhiễm mới, đưa tổng số lên 165.027.

Mặc dù số ca nhiễm và tử tăng, nhưng số bệnh nhân ở diện chăm sóc đặc biệt giảm 8 ngày liên tiếp. Jerome Salomon - người đứng đầu cơ quan y tế công cộng - cho biết số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống 474, còn 6.248, mức thấp kể từ ngày 1/4.

Pháp gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm một tháng để ngăn đại dịch, tới hết 11/5.

Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo thêm 125 ca tử vong mới, nâng tổng số người không qua khỏi lên 1.643. Số bệnh nhân dương tính cũng nhảy vọt lên 74.193 sau khi tăng 4.801 trường hợp. Bộ Y tế nước này cho biết thêm, 1.854 bệnh nhân đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Đức báo cáo thêm 2.945 ca nhiễm và 248 ca tử vong mới, đưa tổng số lên lần lượt là 137.698 và 4.052.

Canada hiện ghi nhận 29.929 ca nhiễm và gần 1.200 ca tử vong. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, biên giới giữa Canada và Mỹ sẽ không mở cửa sớm cho bất kỳ chuyến du lịch không thiết yếu nào. Tháng trước Canada đóng cửa biên giới với Mỹ để phòng dịch, lệnh cấm sẽ hết hạn vào 19/4.