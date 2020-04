Đại sứ Philippines tại Lebanon tử vong

CNN đưa tin, Adam Schlesinger qua đời ngày 1/4 (giờ địa phương) do những biến chứng của Covid-19. Người thân của nam ca sĩ cho biết tình hình của anh chuyển biến xấu sau gần một tuần nằm viện ở New York.

Schlesinger sinh năm 1967, là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ. Anh từng thắng giải Grammy (2009) và 3 lần nhận giải Emmy (2012, 2013 và 2019), được đề cử nhiều giải thường như Oscar, Quả cầu vàng. Anh là thành viên ban nhạc nổi tiếng Fountains of Wayne, cùng Jody Porter, Brian Young và Chris Collingwood, nổi tiếng với hit Stacy's Mom - từng nhận đề cử Grammy năm 2003.

Nhiều người nổi tiếng thể hiện niềm tiếc thương về sự ra đi của của Schlesinger. "Sẽ không có phim Playtone, không có That Thing You Do nếu không có Adam Schlesinger", Tom Hanks viết trên Twitter.

