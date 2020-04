Các nước châu Âu thêm nhiều ca nhiễm mới

Mỹ báo cáo 23.373 ca nhiễm và 1.121 ca tử vong mới, đưa tổng số ca nhiễm và số người chết lên lần lượt là 334.730 và 9.572. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19, số ca nhiễm của Mỹ bằng Tây Ban Nha, Italy và Đức cộng lại.



Người Mỹ đang chuẩn bị tinh thần khi các chuyên gia y tế hàng đầu quốc gia cảnh báo "sẽ là một tuần khó khăn và đau buồn nhất" của họ.



Tâm dịch New York nhìn thấy một tia hy vọng khi thống đốc Andrew Cuomo nói rằng số ca tử vong hàng ngày đã giảm nhẹ. Theo đó, số ca tử vong tăng 594, giảm so với thống kê cùng khung giờ hàng ngày - đây là lần đầu New York giảm số người chết hàng ngày. Tuy nhiên ông cảnh báo hiện còn quá sớm để lạc quan về bất cứ điều gì. Ca nhiễm tăng lên 4.159, tăng so với mức 3.565 một ngày trước đó.



Các bác sĩ điều trị bệnh nhân ở Trung tâm Bệnh viện Brooklyn.

table widget

Huyền Anh tổng hợp