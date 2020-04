91 người ở Hàn Quốc tái dương tính với nCoV

Số ca tử vong ở Mỹ đang đứng thứ hai thế giới với hơn 16.510, tăng 1.722 ca so với ngày trước đó. Số ca nhiễm tăng kỷ lục với 30.161, đưa tổng số lên 465.088 người, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Các quan chức Mỹ đã cảnh báo về con số tử vong đáng báo động do Covid-19 trong tuần này. Số ca tử vong Mỹ lập kỷ lục mới vào những ngày gần đây với hàng nghìn cái chết được báo cáo mỗi ngày. Số ca tử vong ở Mỹ hiện đã vượt Tây Nha (15.447) và đứng sau Italy.

New York tiếp tục ghi nhận số ca tử vong kỷ lục hôm 9/4. Thống đốc New York - ông Andrew Cuomo - cho biết số ca tử vong trên toàn bang trong ngày 9/4 là 799 trường hợp, cao hơn 20 ca so với ngày hôm trước - mức kỷ lục từ trước tới nay. Số ca nhiễm toàn bang đã lên tới 151.000 trường hợp, 7.067 người chết - cao nhất nước Mỹ. "Thật sốc và đau đớn, một con số khủng khiếp và tôi thậm chí không biết dùng từ gì để diễn tả khi vượt cả khủng bố ngày 11/9", đại diện bang nói.

Theo Washington Post, ngày càng nhiều người Mỹ đăng ký trợ cấp thất nghiệp với hơn 17 triệu người.

Nhân viên chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu ở Booklyn. Ảnh: New York Times.

