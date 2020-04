19 nhân viên y tế ở Anh tử vong vì Covid-19

Thủ tướng Boris Johnson đang chơi game và xem phim trong bệnh viện sau khi hồi phục dần vì nhiễm nCoV. Các bộ phim được nhắc đến bao gồm Withnail And I với sự tham gia của Richard E Grant và các phần của Lord Of The Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn). Johnson cũng chơi Sudoku.



Sau khi nằm trong phòng hồi sức tích cực, ông gần đây "có thể đi được một quãng đường ngắn" song phải "vừa đi vừa nghỉ". Thủ tướng Anh được đưa đến bệnh viện St Thomas ở trung tâm London vào tối 5/4, 10 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19.