Ngực bên to bên nhỏ phải làm sao?

Em 17 tuổi, cơ thể dậy thì bình thường, vòng một có số đo là 82. Nhưng em khá băn khoăn khi ngực bên trái của em nhỏ hơn so với bên phải. Điều này khiến em khó chọn áo ngực, vì nếu mặc vừa một bên thì bên còn lại bị kích, hoặc bị lỏng. Em cũng cảm thấy tự ti khi muốn mặc bikini đi chơi biển hè này.

Em nghe có người nói ngực bên tay thuận thường to hơn so với bên không thuận, không biết điều này có đúng không? Em cũng muốn hỏi mọi người làm thế nào để khắc phục nhược điểm này hoặc làm thế nào để hai bên ngực to đều nhau ạ? Em xin cảm ơn!

Miu

