Làm sao để giảm mỡ vùng chân?

Em là nữ, năm nay học lớp 9. So với các bạn nữ trong lớp thì em hơi tự ti, chẳng bao giờ dám mặc váy ngắn vì vùng đùi và bắp chân to của em rất to, nhất là bắp chân ý, nhiều mỡ lắm luôn.

Em muốn bắp chân và đùi thon đi thì phải làm gì ạ? Có những bài tập nào anh/chị có thể chia sẻ cho em được không? Em có tập thể dục theo một số bài trên mạng, nhưng không thấy bé đi mà còn to thêm, em thấy lo quá vì sợ phản tác dụng nên bỏ tập luôn. Em cũng thấy mấy anh chị bảo đi tập gym nhưng do em còn đang đi học và bố mẹ chắc cũng không đồng ý, nên em ưu tiên các bài tập tại nhà.

Mong mọi người sẽ cho em ý kiến và có gì khuyên em với, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ .

J.T

Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.