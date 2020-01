8 thói quen giúp giảm cân đón Tết

Uống 9 ly nước mỗi ngày

Việc uống một ly nước 30 phút trước bữa ăn khiến trọng lượng cơ thể giảm đáng kể sau 3 tháng.

Nam giới nên uống 12 - 13 ly nước lọc, với nữ giới là 9 ly nước cho mỗi ngày, giúp cơ thể loại bỏ độc tố, giảm cảm giác thèm ăn suốt cả ngày.

Đừng sợ ăn bơ

Đậu đen, quả bơ, bông cải xanh, táo, cà rốt... đều chứa chất xơ hòa tan - nguồn dưỡng chất giúp cải thiện vóc dáng, tăng độ sáng mịn của da và sức bền. Các sản phẩm này còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim.

Theo nghiên cứu mới nhất, khi bạn tăng 10 gram chất xơ, lượng mỡ trong cơ thể sẽ giảm 3,7%. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên nạp 25-38 gram các loại thức ăn trên mỗi ngày.

Không ngồi đối diện khu vực bày đồ ăn

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, việc ngồi đối diện những món ăn trong cửa hàng sẽ khiến mong muốn thử chúng tăng lên. Vì vậy, bạn nên quay lưng hoặc ngồi trong góc khuất (nơi hạn chế tầm nhìn với đồ ăn), sự thèm ăn sẽ giảm đi.

Cung cấp đủ vitamin D cho cơ thể

Ánh sáng mặt trời có tác dụng tích cực trong việc giảm cân, nhờ tăng hàm lượng vitamin D cho cơ thể. Kết quả này dựa trên việc theo dõi 4.659 phụ nữ trong 4 năm. Cụ thể, những phụ nữ có hàm lượng vitamin D cao trong cơ thể sẽ ít tăng cân hơn những người khác.

Ăn ít, chia nhiều bữa

Chúng ta thường có xu hướng ăn tráng miệng sau bữa cơm - nguyên nhân chính gây thừa cân do việc nạp liên tục các chất dinh dưỡng vào cơ thể trong thời gian ngắn. Do vậy, bạn không nên ăn nhiều một lúc mà hãy chia nhỏ thành nhiều bữa, mỗi bữa ăn nên ăn chậm, nhai kỹ và áp dụng lượng thức ăn hợp lý.

Không uống trà với sữa trước khi đi ngủ

Trước khi đi ngủ, nhiều người vẫn có cảm giác đói. Đặc biệt, một số người thường kết hợp trà và sữa để no và chống thèm ăn vào nửa đêm, nhưng theo các nhà khoa học: đó là ý tưởng tồi tệ. Bạn có thể đi ngủ mà không ăn hoặc dùng một ly trà ấm không sữa để giảm béo, tăng cảm giác no.

Ăn chậm, nhai kỹ

Theo các chuyên gia sức khỏe, cơ thể của chúng ta không thể có cảm giác no ngay. Khi ăn, bạn luôn có cảm giác ăn mãi không no, nhưng sau 15 - 20 phút, cảm giác no ập đến khiến cơ thể cảm thấy khó chịu, ấm ách. Do vậy, hãy học cách ăn chậm, nhai kỹ và kéo dài khoảng thời gian ăn nhằm ngăn ngừa bạn ăn thêm các món mới.

Chia nhỏ bữa ăn

Mỗi khi đi ăn ngoài hàng, bạn hãy chia nhỏ khẩu phần ăn. Thay vì một mình ăn hết suất, hãy rủ bạn bè ăn chung - điều này khiến bạn ăn được nhiều món nhưng không bị cảm giác no và lượng chất béo "xâm lấn" vào cơ thể.

Tuy nhiên, cách này chỉ được áp dụng với hội bạn thân nếu bạn không muốn bị ai đó cạch mặt và nghĩ bủn xỉn, keo kiệt.

Minh Hằng (Theo Brightside)