5 sai lầm khi sử dụng điện thoại

Ngủ gần điện thoại

Điện thoại di động về cơ bản là một máy thu phát sóng điện từ. Dù chưa được chứng minh, các nghiên cứu tiếp tục cho thấy sóng này có thể ảnh hưởng đến não bộ sau khi bạn tiếp xúc với nó trong nhiều giờ. Nếu không thể tắt nguồn điện thoại hoặc để nó ở một phòng khác khi ngủ, hãy thử giữ nó ở chế độ máy bay.

Tiếp xúc với ánh sáng xanh quá lâu

Ánh sáng từ màn hình điện thoại ngăn cản việc sản xuất melatonin - hormone điều hòa chu kỳ giấc ngủ của bạn, khiến bạn khó ngủ và về lâu dài sẽ gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, nó cũng gây đau đầu và các vấn đề về thị giác. Hãy thử cài đặt các mức độ ánh sáng xanh trên điện thoại của bạn và bật bộ lọc ánh sáng xanh.

Dùng điện thoại có tín hiệu yếu

Khi tín hiệu yếu, điện thoại của bạn phải phát ra nhiều năng lượng hơn, đồng nghĩa với việc gây hại cho sức khỏe của bạn nhiều hơn. Nó cũng làm cho điện thoại nóng lên, có thể gây ra một mối nguy hiểm khác. Tiến sĩ Devra Davis, tác giả của Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation, What the Industry Is Doing to Hide It, and How to Protect Your Family, khuyên chúng ta nên sử dụng điện thoại cố định hoặc để điện thoại càng xa càng tốt khi thấy tín hiệu thấp.

Giữ điện thoại tiếp xúc với da

Có nhiều nghiên cứu tập trung vào mối liên hệ giữa điện thoại di động và bệnh ung thư, cụ thể là tín hiệu truyền phát có tốc độ khoảng 900 MHz khiến điện thoại nóng lên. Da của bạn hấp thụ nhiệt dễ dàng theo từng bit cực nhỏ mỗi khi bạn giữ di động gần cơ thể. Hãy sử dụng tai nghe hoặc loa ngoài trong khi nói chuyện trên điện thoại để hạn chế tối đa việc da bạn tiếp xúc với nó. Nếu không sử dụng hãy để chúng cách xa.

Dùng điện thoại sai tư thế

Sử dụng di động nhiều gây ra đau nhức ngón tay cái do vận động nhiều. Hoặc khi bạn cúi đầu để nhìn màn hình sẽ gây áp lực lên cột sống, đặc biệt là đốt sống cổ. Về lâu dài, điều này có thể khiến cổ đau mỏi và biến tư thế của bạn trở nên xấu xí. Hãy để điện thoại ngang tầm mắt và giữ thẳng cổ.

Jamais Vu (theo BrightSide)