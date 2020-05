5 biến hóa của con người sau 150 năm

Chiều cao cải thiện

Có bằng chứng cho thấy chiều cao của con người đã tăng lên trong vòng 200 năm qua. Một nghiên cứu từ tạp chí khoa học eLife cho thấy, cả nam giới và nữ giới tại nhiều quốc gia trên thế giới đều có sự tăng trưởng về chiều cao. Đặc biệt, phụ nữ Hàn Quốc và đàn ông Iran cao trung bình thêm lần lượt là 20,2 cm và 16,5 cm.

Nhiệt độ cơ thể giảm

Trong khi nhiệt độ trên Trái Đất đang tăng lên, nhiệt độ cơ thể người có xu hướng giảm. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford chỉ ra, từ thế kỷ 21, nhiệt độ cơ thể người giảm xuống 1,06 độ F so với thế kỷ 19, tức là từ 37,1 độ C xuống còn 36,6 độ C. Những dữ liệu từ các năm 1800 về trước cũng cho thấy nhiệt độ cơ thể nữ giới giảm 0,58 độ F.

Dậy thì sớm

Trẻ em ở thế kỷ 21 đa phần dậy thì sớm hơn ở thế kỷ trước, nguyên nhân là do chế độ dinh dưỡng và điều kiện sức khỏe tốt. Một nghiên cứu từ Đại học California cho thấy, 15% bé gái dậy thì từ năm 7 tuổi, trước đó, tuổi dậy thì chậm hơn 1 - 2 năm.

Tuổi thọ tăng

Tuổi thọ của con người đã tăng lên do những tiến bộ trong điều kiện vệ sinh, y tế, chế độ dinh dưỡng cùng nhiều yếu tố khác. Một báo cáo được nghiên cứu bởi Viện Santalucía ở Tây Ban Nha dự đoán, tuổi thọ của con người sẽ tiếp tục gia tăng, đạt tới 120 năm vào cuối thế kỷ 21.

So sánh với các dữ liệu đầu thế kỷ 20, chỉ có 26,2% dân số sống đến 65 tuổi.

Béo phì

Theo tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ béo phì ở con người đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1975. Dữ liệu từ năm 2016 cho thấy hơn 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân, và hơn 650 triệu người trong số đó bị béo phì.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, việc thay đổi thói quen ăn uống, lười vận động thể chất là một trong những nguyên nhân chính khiến thừa cân gia tăng.

Minh Hằng (Theo Brightside)