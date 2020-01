10 điểm khác biệt giữa nam và nữ

Trình tự mặc đồ

Phụ nữ thường mặc quần áo từ trên xuống dưới (áo -> quần/ váy -> tất...). Trong khi đàn ông thường đi tất, mặc quần jeans và sau đó mới mặc đến áo sơ mi/ áo phông.

Phụ nữ không dễ dàng chấp nhận rủi ro

So với nam giới, phái nữ không dễ dàng chấp nhận những tổn thất, rủi ro trong cuộc sống lẫn tình yêu. Trong khi đàn ông lại biết cách chấp nhận và đối đầu để giải quyết.

Phụ nữ ăn khoảng 2kg son trong suốt cuộc đời

"Ăn" son là chuyện bình thường với nữ giới. Theo tính toán, trong suốt cuộc đời mỗi người phụ nữ sẽ phải ăn trung bình 2kg son vào cơ thể.

Phụ nữ luôn có những câu hỏi kỳ lạ

So với con trai, con gái luôn tò mò và muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt. Trước khi tỏ ra khó chịu vì liên hoàn câu hỏi từ bạn gái, bạn hãy tự hỏi bản thân: Tại sao cô nàng lại chọn mình để hỏi? Tại sao cô ấy luôn muốn biết nhiều điều về mình?... Đơn giản, với nàng, bạn là người quan trọng và có thể dựa dẫm.

Phụ nữ luôn muốn nấu ăn cho người mình yêu

Các cô gái luôn có xu hướng tự tay chăm lo cho người mình yêu, từ những bữa cơm gia đình cho đến đồ uống dinh dưỡng. Đàn ông khi yêu có thể quan tâm và chiều bạn vô điều kiện nhưng với phụ nữ: Cách thể hiện tình cảm nhanh nhất là qua đường dạ dày.

Cách bắt tay khác nhau

Khi hai người đàn ông bắt tay, họ thể hiện sự kiên quyết, chắc chắn với đối phương bằng cái siết tay. Trong khi những người phụ nữ bắt tay hờ và không biểu lộ sức mạnh. Đối với các cô gái, bắt tay chỉ là điều bắt buộc phải thực hiện.

Rượu và phụ nữ

Phụ nữ dễ say hơn đàn ông bởi hàm lượng enzyme trong cơ thể giữa nam và nữ là khác nhau. Theo các nhà khoa học, trong cơ thể nam giới có một loại enzyme đặc biệt chống lại rượu, chúng sẽ phá hủy rượu trước khi vào máu. Tuy nhiên, loại enzyme này lại có ít trong cơ thể nữ giới, đó là lý do phụ nữ dễ say hơn khi uống rượu.

Nữ giới giỏi nhận biết màu sắc hơn

Khoa học chỉ ra, nữ giới có thể phân biệt được nhiều màu sắc hơn nam giới do bộ gen. Đây là lý do nhiều anh chàng nổi điên khi bị bạn gái bắt phân biệt các tông màu son.

Nữ giới luôn có khứu giác tốt

Do khứu giác phát triển, phái nữ dễ dàng cảm nhận và nhạy cảm với mùi hơn nam giới.

Cơ thể phụ nữ thay đổi thường xuyên hơn

Cơ thể phụ nữ rất độc đáo và không giống như đàn ông, nó thay đổi rất nhiều lần trong cuộc đời. Khi một cô gái trưởng thành, vòng ba của cô ấy sẽ trở nên căng tròn hơn - điều mà các anh chàng không thể có được.

N.P