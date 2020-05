Back to Ione

Stylist 22 tuổi đứng sau loạt MV hàng chục triệu view của Vbiz

Sinh năm 1998, mới bắt đầu công việc stylist được 2 năm nhưng Mei Mei đã được các ca sĩ tin tưởng vì có khả năng tạo nên những MV với màu sắc và trang phục độc đáo, riêng biệt.

Trong số này, MV Chị ngả em nâng là sản phẩm mình có thời gian để chuẩn bị ít nhất, chỉ tầm 10 ngày trước khi bấm máy (với Màu nước mắt là hơn một tháng). Cực kỳ gấp gáp nhưng đồ thì lại rất phức tạp. Mình đã chuẩn bị đâu đó 40 bộ trang phục bao gồm cả đồ may và đồ mượn của các NTK khác. MV quay trong 2 ngày thì có những bộ đồ phải tới sáng ngày quay thứ hai mới may xong.

Quá trình lên đồ cho MV Hết thương cạn nhớ của Đức Phúc từng khiến mình "đau tim" lên xuống. Mình và cô thợ may đã cãi nhau cực căng vì sản phẩm không đúng ý. Hôm sau mình đi mua vải may lại từ đầu và hẹn ngày hôm đó phải may xong. Nhưng hết ngày, tới ngày hôm sau nữa đồ vẫn chưa có. Mình đã phải ra sân bay trước để check-in gửi hành lý, sau đó đặt ship đồ tới tận sân bay ngay trước giờ khởi hành.

Trang phục trong MV này nhìn khá đơn giản nhưng cũng vất vả để hoàn thành, từ khâu đi chọn vải gấm, chọn họa tiết màu sắc cho vải, rồi làm hình thêu để tạo nên chi tiết cho mỗi cái áo dài. Mình còn ngồi tỉ mẩn làm khăn đóng và ngọc bội treo áo cho từng bộ nữa.

Trang phục trong MV 'Hết thương cạn nhớ' đơn giản nhưng cần stylist nghiên cứu kỹ vì có yếu tố lịch sử.

- Bạn trải qua những công đoạn nào để chuẩn bị trang phục cho một MV?

- Đầu tiên là đọc kịch bản, họp với ca sĩ, art director. Sau đó về nhà, mình sẽ tìm hiểu thêm rồi gửi thông tin trang phục cho êkíp. Khâu này lặp lại nhiều lần và mất nhiều thời gian nhất. Sau khi được duyệt, mình sẽ tiến hành chuẩn bị trang phục, phụ kiện. Công đoạn này là gấp rút nhất và mệt nhất. Tiếp đó là ngày fitting và quay. Ngoài ra còn có những thay đổi phát sinh sau khi fitting và ngay cả trước lúc bấm máy nữa.

Với MV Màu nước mắt, mình nhận dự án từ cuối tháng 8 và tới tháng 10 mới bấm máy nên đây là MV mình có thời gian dài nhất để chuẩn bị. Lúc duyệt ý tưởng với êkíp tốn rất nhiều thời gian nên sau đó mình còn ít thời gian để chuẩn bị đồ. Khi ấy vừa bị áp lực về thời gian vừa áp lực từ chính mình bởi không thể tặc lưỡi kiểu "Ừ thôi không có nhiều thời gian thì mình làm được tới đấy là tốt rồi". Mình luôn muốn điều tốt nhất cho tất cả sản phẩm. Khi chưa ưng ý, mình không thể ngủ hay cho phép bản thân được nghỉ. Chắc vì thế mà mình luôn thấy mệt.

- Những kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn trong quá trình làm stylist ?

- Lúc mới bắt đầu với MV Màu nước mắt, mình chỉ có một mình và phải tự làm mọi việc, mỗi ngày đều phải chạy khắp Sài Gòn. Là lần đầu tiên vào, không biết đường sá gì hết nhưng mình vẫn chạy khắp ngõ ngách, đủ các chợ để mua từng mảnh vải, nhặt từng miếng đá, hạt... về làm mấy món phụ kiện.

Sau cả ngày lê la, tối về mình lại ôm máy tính để làm hình in, hình thêu. Sau này, khi có thêm các chị em chung team cùng san sẻ công việc, mỗi khi có ai đó kêu mệt, mình chợt nhớ lại những ngày đầu tiên đó, không hiểu hồi ấy sao lại có thể phi thường đến thế.