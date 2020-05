Sao 'nằm nhà', các stylist cũng lao đao vì mất việc

Stylist cho người nổi tiếng là công việc áp lực nhưng 'cực ngầu' trong ngành công nghiệp giải trí. Thế mà nay, vì "Cô Vy" mà họ phải cất hết đống đồ hiệu vào tủ và nằm nhà 'cày' Netflix.

Đáng lý ra, giờ là lúc các stylist đang thưởng thức cà phê và ngủ trưa trên máy bay riêng của khách hàng; sau những tuần lễ thời trang rực rỡ, lễ hội âm nhạc Coachella cuồng nhiệt vào tháng 4 ở California, rồi cuộc đổ bộ của những bộ cánh xa xỉ ở Met Gala tại New York vào đầu tháng 5 - nơi các diễn viên, ngôi sao âm nhạc và biên tập viên tạp chí thời trang quy tụ để khoe khoang về uy tín thẩm mỹ của họ. Mọi người còn tập trung về phía nam nước Pháp, dồn đến các buổi ra mắt phim, tiệc gala và champagne trên sân thượng đầy sang chảnh để ăn mừng Liên hoan phim Cannes.

Jennifer Lopez phủ đẩy đồ của nhà mốt Versace tại Met Gala 2019 vào tháng 5 năm ngoái.

Covid-19 là thủ phạm gây nên những dấu gạch chéo đỏ rực trên lịch làm việc của các stylist từ bây giờ cho đến ít nhất là tháng 7, nhưng nỗi sợ hãi của các nhà tạo phong cách không chỉ vì mất đi công việc. Họ có thể từng thưởng thức cocktail ở những khách sạn đắt đỏ nhất thế giới và ngắm nhìn những người khả ái nhất trần gian ở cự ly gần, nhưng thật ra thu nhập của họ lại luôn bất ổn.

Trước đây, các hãng phim sẽ trả một khoản thù lao kếch xù cho những người có thể làm cho ngôi sao của họ xuất hiện thật xinh đẹp trong các lễ trao giải hay sự kiện báo giới, nhưng giờ phim ảnh đã mất nhiều doanh thu từ các dịch vụ trực tuyến, nên các stylist đành phải nhận lương cơ bản trả theo từng diện mạo. Điều này có nghĩa là ngay cả những stylist có tiếng nhất ở Los Angeles và Thượng Hải cũng phải xoay xở đủ kiểu, nhận đủ các loại sự kiện, thảm đỏ và cả các job lặt vặt để kiếm sống.



Trang phục nổi bật của Elle Fanning trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes thường niên lần thứ 72 vào năm ngoái.

Nếu bạn là một nhà tạo phong cách nổi tiếng cho các nghệ sĩ lớn, bạn có thể đút túi khoảng 500 USD chỉ với một lần hợp tác, nhưng phải chi các khoản như phí vận chuyển quần áo và phụ kiện từ khắp thế giới, công may váy và giặt khô sau khi được mặc. Hầu hết các nhà tạo mẫu còn cần trợ lý phụ giúp công việc hành chính, vậy là, lẽ tự nhiên rất ít stylist có tài khoản tiết kiệm đủ để sống sót qua cái thời gian mà cả thế giới đều đang mặc đồ ở nhà.

Madison Guest, stylist sống tại Los Angeles làm việc cho nữ diễn viên Dascha Polanco nổi danh từ loạt phim Orange Is The New Black cho biết: "Nói thẳng ra, công việc của tôi về cơ bản đã chấm dứt hoàn toàn. Trước khi lệnh ở nhà có hiệu lực, tôi chỉ mới tập trung lên các trang phục thường ngày cho ngôi sao mà thôi. May mắn thay, tôi có đồ dự phòng nên đã xoay xở được cho các lần ngôi sao xuất hiện trên báo chí trực tuyến".

Liên hoan phim Cannes bị hủy bỏ ảnh hưởng rất nhiều đến Kirsty Stewart, stylist ruột của các ngôi sao nước Anh như Pixie Lott và Amy Jackson.

"Lịch làm việc dày đặc trong ba tháng biến mất chỉ trong một đêm," cô nói. "Lịch trình của khách hàng bị xóa sạch, sản phẩm thì không được gửi tới. Tôi đã tự chủ động chuẩn bị cho các sự kiện vẫn còn trong lịch, vì các thương hiệu không gửi mẫu đến". Stewart cho biết thêm rằng ngay cả khi khách hàng làm video cho YouTube hoặc TikTok, họ vẫn mặc quần áo bình thường để quay mặc dù cô đã gửi "đồ ở nhà xịn" cho khách.

Stylist Marcus Paul.

Marcus Paul, chuyên gia phong cách của hàng loạt tên tuổi như Jay Z, LeBron James, Pusha T và Desiigner, cũng lo lắng điều tương tự. "Covid-19 đã chặn đứng sự nghiệp của tôi một cách khủng khiếp," anh nói. "Tôi đang chuẩn bị cho Coachella, và cũng có dự án hợp tác sắp ra mắt với một nhãn hiệu Đức, nhưng đã bị hoãn lại khi các nhà máy đóng cửa và ngành bán lẻ sụt giảm. Không khách hàng nào có nhu cầu ăn diện, họ đang tận dụng thời gian rảnh rỗi này để lên kế hoạch cho album hoặc nghỉ ngơi. Nhìn chung, ngành công nghiệp đang lao đao và các stylist cũng vậy, ai biết sau đại dịch này người ta còn muốn đi mua sắm hay không".



Doanh số bán thời trang đã giảm mạnh kể từ tháng Hai, trong khi sự quan tâm của công chúng về người nổi tiếng cũng nguội đi nhiều. Vậy là các celeb phải tích cực xuất hiện trước công chúng theo cách mới hơn. Gần đây, khán giả đã rất ngạc nhiên khi nữ diễn viên xinh đẹp Gal Gadot rủ cả Natalie Portman, Will Ferrell và Cara Delevingne cùng hòa giọng trong ca khúc huyền thoại Imagine của của John Lennon, mỗi người một nơi.



Trong khi đó, Madonna thì cũng tập tành đăng tải "Nhật ký cách ly", nổi bật nhất là hình ảnh nữ ca sĩ ngâm mình trong một bồn tắm đầy hoa hồng, gọi Covid-19 là "dịp tuyện vời để cân bằng lại cuộc sống".

Selena Gomez tham dự buổi chiếu phim "The Dead Don't Die" trong Liên hoan phim Cannes 2019.

Tất cả điều này có nghĩa rằng, mặc dù người nổi tiếng có thể quảng bá phim hoặc làm phỏng vấn online, nhưng thật sự vẫn còn "thiếu thiếu" một điều, đó chính là ánh nhìn của khán giả, dù vẫn có nhiều người muốn thật sự được nghỉ ngơi.

Nhiều tạp chí đang đi theo con đường của Vogue Mỹ và Italy, chọn ảnh nghệ thuật làm trang bìa thay cho hình nghệ sĩ, thậm chí còn gửi máy ảnh và quần áo đến nhà của sao để họ tự chụp ảnh lookbook trong thời gian cách ly xã hội.

Các stylish tin rằng mọi người vẫn muốn nhìn thấy người nổi tiếng ra ngoài và ăn diện trở lại. Nhưng vào thời điểm này, khi chưa biết khi nào mọi thứ sẽ quay lại bình thường, thì vẫn còn quá sớm.

"Một khi ngày mai rõ ràng hơn, chúng ta sẽ phải bắt đầu bàn luận và tìm ra cách để tái hòa nhập cộng động, và trong tương lai, tôi nghĩ rằng xu thế mới sẽ là sáng tạo nội dung và không gian ảo, nhiều hơn cả bây giờ".

Stylist cho người nổi tiếng đã làm việc trên nền tảng trực tuyến cũng khá lâu rồi. Trên các mạng xã hội như Instagram, các stylist đã trở thành những influencer độc lập, có người còn thành công đến mức số lượng người theo dõi không thua kém gì khách hàng của họ.

"Tôi đã và đang làm sáng tạo nội dung cho một vài showroom ở Los Angeles, tự chụp ảnh cho bộ sưu tập của họ ngay trong nhà tôi," Jacqulyn Fleurant, đang là stylist cho các ngôi sao hạng A trong đó có Beyonce, chia sẻ.



Brad Pitt, Margot Robbie và Leonardo DiCaprio tại Liên hoan phim Cannes 2019.

Những người khác thì đã chuyển sang lĩnh vực giáo dục hoặc tạo ra những vai trò hoàn toàn mới cho bản thân. Andrew Gelwicks, một nhà tạo phong cách làm việc tại New York và Los Angeles, chuyên "chăm chút" cho Nicole Scherzinger, giải thích rằng: "Hiện tại, tất cả các công việc stylist lâu nay đều bị hoãn lại. Nhiều người mất đi cơ hội thực tập trong ngành thời trang, nên tôi đã tạo ra một khóa học trực tuyến có tên là Fashion Career Accelerator, để chia sẻ kinh nghiệm cho các chuyên gia thời trang mới trong tương lai".

Còn Fil Xiaobai, stylist có hơn 1 triệu người theo dõi trên Weibo và đang làm việc cho Ngô Diệc Phàm, vẫn tiếp tục quảng bá cho các thương hiệu như Loewe trong suốt thời gian bị phong tỏa. Điều này một phần là do, dù các influencer châu Âu hay Mỹ "phát hoảng" khi các thương hiệu hủy hợp đồng, ở Trung Quốc dòng thu nhập vẫn chảy về đều đều, mặc cho cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường.

Chương Tử Di tại Cannes 2019.

Hiện tại, câu hỏi về cuộc sống hậu đại dịch của các stylist vẫn chưa có câu trả lời. Một stylist cho biết: "Tương lai có vẻ không chắc chắn lắm. Các thương hiệu sẽ cần phải thắt chặt ngân sách, tour diễn và lễ hội âm nhạc thì chắc chưa được tổ chức ngay, vì vậy cuộc sống của stylist sẽ còn chịu ảnh hưởng dài".



"Tuy nhiên, theo một quan điểm tích cực hơn thì đại dịch cho chúng ta thời gian để tạm dừng và suy ngẫm về sự nghiệp của mình. Sau khi những khó khăn này kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng lại theo cách không những bền vững hơn, mà còn sáng tạo hơn nữa để thay đổi tương lai của ngành thời trang như chúng ta đang làm".

Thủy Tiên (Theo SCMP, WireImage, Shutterstock)