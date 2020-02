Margot Robbie mặc đồ Công Trí

Xuất hiện trong show Graham Norton Show phát sóng hồi cuối tháng 1 với tư cách khách mời, diễn viên Margot Robbie diện bộ suit bất đối xứng của NTK Công Trí. Qua chi tiết cổ khoét sâu, tà ngắn, thiết kế thể hiện ý tưởng hòa trộn giữa vẻ đẹp mạnh mẽ xen lẫn gợi cảm của người phụ nữ hiện đại.

Bộ suit ngôi sao của loạt phim đình đám The Suicide Squad mặc sử dụng các chất liệu truyền thống của Việt Nam với vải đũi chủ đạo. Công Trí đã áp dụng kỹ thuật nhuộm màu từ trái mặc nưa của lãnh Mỹ A để nhuộm vải đũi, tạo nên sắc đen tuyền. Mẫu trang phục được phối cùng đồng hồ Richard Mille có giá hơn 190.000 USD, tất đen, vòng cổ sợi dẹt.

Margot Robbie ghi hình show truyền hình của Anh.

Trang phục của Công Trí.

Thiết kế Margot Robbie mặc nằm trong bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng, được Công Trí giới thiệu tại New York Fashion Week 2019. Trước Margot Robbie, hàng loạt minh tinh khác như Sienna Miller, Joan Smalls, Julia Garner, Nina Dobrev... cũng chọn trang phục nằm trong BST này của Công Trí để tham dự các lễ trao giải.

Margot Robbie được mệnh danh là "biểu tượng sex" ở Hollywood. Các diễn vai diễn của cô trong phim The Wolf of Wall Street, The Legend of Tarzan, I, Tonya... được chú ý. Năm 2018, cô được để cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" giải Oscar. Năm 2019, cô hợp tác cùng Brad Pitt, LeoDiCaprio trong Once Upon a Time in Hollywood.

Anh Minh