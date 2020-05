Lan Ngọc nhập hội 'fan cứng' của phong cách Jennie

Không khó nhận ra, cặp mắt kính người đẹp sinh năm 1990 mới tậu nằm trong bộ sưu tập Jentle Home do Jennie hợp tác với Gentle Monster. Thiết kế gọng kim loại có tên "In The Mood", giá bán 250 USD (hơn 5,8 triệu đồng). Không chỉ được thành viên Black Pink lăng xê, cặp kính này còn được lòng rất nhiều sao và fashionista.