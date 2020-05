'Đại diện Gen Z' Billie Eilish: Đã mặc là phải rộng thùng thình

Ngôi sao 18 tuổi luôn có một yêu cầu: trang phục phải quá khổ để khỏi ai có ý kiến về cơ thể mình.

Billie Eilish là hiện tượng mới của làng nhạc thế giới. Album đầu tay When we all fall asleep, where do we go? "làm mưa làm gió" tại các bảng xếp hạng âm nhạc, giành 4 giải thưởng quan trọng nhất của Grammy 2019. 18 tuổi, Billie nhận giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm tại AMAs 2019. Cô nàng chính là gương mặt dẫn đầu thế hệ Z đang dần "xưng vương" trong showbiz.



Không chỉ có giọng hát gây ấn tượng, Billie còn có phong cách đặc trưng. Cô nàng thường khoác lên mình những bộ đồ quá khổ táo bạo, kết hợp hiphop cổ điển với phong cách gothic. Giọng ca Bad Guy luôn có một yêu cầu khi nói đến phong cách: Quần áo phải rộng thùng thình.

Trong chiến dịch quảng cáo của Calvin Klein 2019, Billie Eilish cho biết cô mặc trang phục quá khổ vì không muốn ai có ý kiến gì về cơ thể mình: "Bạn biết đấy, người ta không thể phán xét về cơ thể bạn nếu họ không thấy''.

Tháng 8/2019, trong cuộc phỏng vấn với Vogue Australia, Eilish nói: ''Tôi muốn tầng lớp và tầng lớp, thật nhiều lớp quần áo hơn nữa. Tôi muốn trở nên bí ẩn''.

Cùng nhìn lại 13 khoảnh khắc hiện tượng âm nhạc thế giới diện đồ thùng thình "nuốt chửng" vóc dáng.

Tại Paris Fashion Week 2019, Eilish gây chú ý trong bộ đồ màu pastel với dây thừng đỏ quấn quanh mũ và áo. Cô kết hợp với giày Nike Air Force 1.

Tại iHeart Radio Music Awards 2019, Eilish tạo ra ''không khí vui nhộn'' với hình in Thủy thủ Mặt trăng trên bộ đồ đen tuyền.

Tháng 3/2019, Eilish mặc nguyên cây Louis Vuitton từ đầu đến chân với điểm nhấn là mũ bucket và khẩu trang độc quyền từ nhà mốt nước Pháp.

Tại ASCAP Pop Music Awards, Eilish mặc vest khaki "Powerpuff Girls". Cô kết hợp trang phục với túi Gucci và kính râm màu trắng.

Eilish đến UNICEF Masquerade Ball với chiếc khẩu trang nạm pha lê. Cô mặc một bộ đồ toàn màu đen với áo phông hình đầu lâu và giày đế bệt.

Tại LACMA Art and Film Gala 2019, Eilish mặc bộ Gucci quá khổ với hoa thêu ở cánh tay và dọc quần.

Bộ Burberry với giày thể thao cùng hãng được giọng ca 18 tuổi kết hợp với mũ nạm pha lê che phủ gương mặt.

Ngôi sao 10x diện bộ đồ như ''đồng phục công nhân'' ở Variety's 2019 Hitmakers Brunch. Cô kết hợp trang phục với áo cao cổ màu kem và giày thể thao Gucci.

Eilish nổi bật trong tông màu neon tại KIIS FM's Jingle Ball 2019. Cô mặc một chiếc áo hoodie MISBHV màu đen, giày Balenciaga với kính râm Prada.

Nữ ca sĩ nắm bắt xu hướng trung tính tại sự kiện Billboard Women in Music 2019.

Ở Grammy 2020, Eilish gây ấn tương với tông màu xanh đen từ đầu đến chân.

Lần đầu dự Oscar 2020, hiện tượng làng nhạc thế giới diện nguyên cây trắng hàng độc của Chanel.

Tại BRIT Awards 2020, Eilish mặc Burberry từ đầu đến chân và thậm chí còn sơn móng tay tông xuyệt tông.

Quỳnh Anh