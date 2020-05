Back to Ione

Vẻ đẹp khác biệt của ba thế hệ siêu mẫu thế giới

Từ chuẩn mực 'tóc vàng, quyến rũ' của những năm 1990, các siêu mẫu thế hệ mới chuyển qua gu chân thon dài, mảnh mai và cá tính.

Những năm 1990 được xem là thời kỳ hoàng kim của "các cô gái chân dài". Trước đó, người mẫu vốn chỉ là khái niệm dành cho những cô gái "mặc quần áo lên người" không hơn không kém. Chỉ đến khi con mắt tài tình của Gianni Versace phát hiện ra Big Five, khái niệm "siêu mẫu" mới được hình thành. Cũng từ đây, người mẫu không còn bị đánh giá thấp là những cô nàng giới thiệu trang phục đơn thuần, họ trở thành một biểu tượng, một phong cách sống, một đại diện cho thế giới hào nhoáng mà nhiều cô gái trẻ ao ước.

Big Five sau này trở thành Big Six với sự gia nhập của Kate Moss - một cô "siêu mẫu" với chiều cao, vẻ đẹp lệch chuẩn nhưng vẫn trở thành "tượng đài".

Ngoài Big Six đình đám, trong thập niên 90 còn có dấu ấn của Elle MacPherson - người có biệt danh "The Body" nhờ vóc dáng săn chắc, quyến rũ, nắm giữ kỷ lục chụp hình đồ tắm nhiều nhất thời kỳ này và Tyra Banks - siêu mẫu kỳ cựu hiếm hoi đến nay vẫn hoạt động miệt mài trong cả lĩnh vực thời trang và truyền hình, trong khi nhiều bạn bè đồng nghiệp đã từ giã sàn diễn và chuyển hướng kinh doanh. Họ đều có điểm chung là thân hình curvy - căng tràn đầy sức sống.

Từ năm 2010 là thời đại của "những cô gái Instagram", khi người ta gây dựng danh tiếng bằng mạng xã hội, show thực tế và sau đó, lấn sân sang công việc người mẫu. Đây cũng là lúc khái niệm It Girls được sử dụng để chỉ những cô nàng không chỉ xinh đẹp, nổi bật trên sàn diễn mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ, dẫn đầu xu hướng, thu hút hàng triệu hàng triệu cô gái trẻ theo dõi. Những cái tên như Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid... chính là đại diện tiêu biểu của một kỷ nguyên "siêu mẫu thế hệ mới" làm giàu nhờ danh tiếng gia đình và mạng xã hội.

Coco Rocha cũng là một siêu mẫu kinh điển của những năm 2000 với biệt danh "Queen of Pose" (Nữ hoàng tạo dáng). Cái tên Coco Rocha bắt đầu bùng nổ khi cô mở màn và kết thúc BST Thu Đông của nhà mốt Jean Paul Gaultier năm 2007 bằng một vũ điệu Ireland trên sàn diễn. Khả năng của Coco Rocha được chứng minh bằng việc cô có thể thay đổi tư thế pose đến 50 lần trong 30 giây. Năm 2014, cô từng xuất bản một cuốn bách khoa toàn thư về tạo dáng, tổng hợp hơn 1.000 kiểu ảnh độc đáo.

Nổi lên từ show thực tế Keeping Up with the Kardashians, Kendall Jenner thời kỳ đầu chỉ được người ta biết đến vai trò là "em gái Kim Kardashian". Tận dụng điều đó, chân dài debut năm 2014 và sau đó, nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng tất cả tuần lễ thời trang đình đám trên thế giới. Trên Instagram, cô thu hút đến 129 triệu người theo dõi - con số khổng lồ mà không phải ngôi sao giải trí nào cũng đạt được.

Tương tự với Gigi và Bella Hadid - cặp chị em trend-setter dần thoát mác sao chương trình thực tế để trở thành những cái tên hàng đầu trên sàn runway. Là những It Girls, bất cứ món đồ nào họ khoác lên mình cũng được lùng sục, bất cứ xu hướng kỳ quặc nào họ tạo ra cũng trở thành hot trend, bất cứ món đồ nào họ quảng cáo cũng tăng vọt doanh thu, giúp những người đẹp này thu về các hợp đồng triệu đô chỉ nhờ mạng xã hội.