High teen: Phong cách nữ sinh Mỹ năm 2000 bùng nổ trở lại

Sau gần 20 năm, những xu hướng từng được các 'queen bee' trường học trong phim teen Mỹ lăng xê lại trở thành cơn sốt khắp châu Á.

Ngoài hai tác phẩm kinh điển kể trên, những bộ phim teen Disney hồi đầu năm 2000 như Mean Girls, High School Musical, 10 things I hate about you, A Cinderella Story, Freaky Friday ... cũng có công lăng xê "high teen" thành một văn hóa ăn mặc không bao giờ lỗi mốt.

Kiểu mặc high teen của Jennie bắt đầu manh nha từ năm 2017, trong đợt quảng bá single As if it's your last. Lúc đó, Jennie vận trang phục nữ sinh mang hơi hướng punk với váy xếp ly, cà vạt, dây xích và tất cao ngang đầu gối. Từ năm 2019, nữ idol bắt đầu mặc những món đồ đặc trưng đầu năm 2000 hơn như quần ống loe, túi xách "kẹp nách", băng đô nhựa, scrunchies lụa... Sức hút của Jennie giúp phong cách này "gây bão" khắp Hàn Quốc và sau đó lan khắp châu Á, đưa thời trang vintage trở lại mạnh mẽ.

Joy học phong cách của Blair.

Mới đây, Joy (Red Velvet) cũng đăng hình diện đồ theo phong cách nữ sinh sexy và tiết lộ nguồn cảm hứng chính là nhân vật Blair Waldorf. Trong nhiều hình ảnh street style trước đó, nữ idol cũng cho thấy là một đại diện tiêu biểu của phong cách high teen hiện đại.