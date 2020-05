Con gái Hàn đang mê mệt 3 kiểu giày sành điệu nhất hè

Trước đây mình cũng suy nghĩ do YG ép giọng

Nhưng giờ mình lại nghĩ khác. Do Rosé trc khi trở thành TTS YG cô ấy sống ở Úc và nói tiếng Anh,khi qua Hàn co ay phải học tiếng Hàn. Cách phát âm tiếng Hàn của Rosé cũng mang hơi hướng tiếng Anh nên giọng đã không còn trong như thời Pre-debut nữa giong ngày xưa của e cho ng nghe cảm giác e hát rất nhẹ nhàng còn bây giờ mỗi lần nghe e cover cảm xúc hơn,lm mình lắng đọng hơn

Còn 1 việc nữa làm mình yêu thích e hơn tất cả là em thật sự là 1 người tốt bụng,tốt nhất những nghệ sĩ,idol mà mình stan. E đối xử với mn rất chân thành. Tương lai sau này mong rằng e sẽ tỏa sáng và thành công cùng với nhóm hơn nữa!

kieup07196 - 2 giờ trước - 2 giờ trước