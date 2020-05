Cách chọn 6 kiểu quần jeans hợp với từng dáng người

So với quần ống ôm, quần ống suông có tác dụng hơn hẳn trong việc che giấu các khuyết điểm vóc dáng. Dáng quần đứng từ trên xuống dưới là item lý tưởng cho những nàng có có đùi to, hông to. Nên chọn quần jeans không mài, không quá sáng để tránh bị "tác dụng ngược", làm phần chân trông càng nảy nở hơn.