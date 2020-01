4 chiếc túi xách lý giải vì sao 'sắm Chanel là đầu tư có lãi'

Trang web thời trang nổi tiếng Bragmybag vừa thống kê những chiếc túi xách Chanel tăng giá cao nhất từ năm 2015 đến nay. Chỉ trong thời gian ngắn, những mẫu túi ra mắt trước đó không những không bị lỗi mốt hay sụt giá mà còn tăng lên từ 35% đến 82%. Điều này lý giải vì sao những thương hiệu cao cấp như Chanel không bao giờ áp dụng chính sách khuyến mãi, các tín đồ hàng hiệu cũng thường bảo nhau "sắm túi xách xa xỉ là một món đầu tư có lãi".

Chanel Larde Deauville Bag

Deauville Bag là kiểu túi xách tote chất liệu canvas, được ra mắt lần đầu vào 2013. Túi được đặt tên dựa vào một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước Pháp, nơi cửa hàng đồ ứng dụng đầu tiên của Chanel mở ra. Với phom dáng rộng rãi, Deauville Bag là kiểu túi xách "đựng được cả thế giới", rất tiện dụng cho việc đi du lịch, mua sắm, hay phổ biến nhất là ra biển.

Với sự lên ngôi của những chiếc túi xách tote "siêu to khổng lồ", không khó hiểu khi Deauville Bag không hết thời mà thậm chí ngày càng được ưa chuộng. Trong thời gian 2015-2019, túi đã tăng giá đến 82%. Khi mới ra mắt, túi có giá 1.900 USD (khoảng 43 triệu đồng), nhưng hiện tại, tín đồ thời trang phải chi đến 3.500 USD (hơn 80 triệu đồng) mới có thể sở hữu mẫu túi này.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các tín đồ thời trang khắp thế giới với chiếc túi xách Deauville Bag cỡ lớn trên tay.

Chanel Coco Handle

Coco Handle được ra mắt trong BST Thu Đông 2015 của Chanel, phom dáng dựa trên chiếc túi Classic Flap cơ bản, có thêm tay cầm nên rất thuận tiện trong việc xách túi dạo phố. Vẫn có những đặc trưng của túi Chanel như da quả trám, logo chữ C lồng vào nhau sang chảnh, tuy nhiên Coco Handle được làm từ da bò sần mềm mại, kết hợp với phom hình thang, có thể đựng được nhiều đồ hơn hẳn các phom túi cứng cáp khác của Chanel. Đây được xem là một thiết kế hoàn hảo, hội tụ những yếu tố từ cổ điển đến hiện đại.

Ngay từ khi mới ra mắt, Coco Handle đã tạo nên một cơn sốt khiến tín đồ thời trang đua nhau săn lùng. Điều này làm chiếc túi trở nên khan hiếm, cháy hàng liên tục và rất tốn công sức để sở hữu. Nhu cầu lớn đó khiến giá của túi liên tục tăng cao, những người mua về đều bán lại với giá có lãi so với lúc đầu, đỉnh điểm là tăng đến 48%. Giá bán cho một chiếc Coco Handle size trung hiện tại là khoảng 4.300 USD (xấp xỉ 100 triệu đồng).

Ngoài tay cầm, túi cũng có quai xích dài giống các phom túi khác của Chanel nên có thể đeo theo nhiều cách. Màu sắc của túi cũng rất đa dạng.

Chanel Classic Flap Bag

Chanel Classic Flap Bag là một trong những dòng túi xách bất hủ, hầu như tín đồ thời trang nào cũng quen mặt. Thiết kế này được sáng tạo nên bởi Karl Lagerfeld vào năm 2005, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 50 năm của chiếc túi kinh điển 2.55. Đây cũng là lý do túi hội tụ nhiều tinh hoa của dòng 2.55 Bag nhưng có những nét thay đổi. Thay vì khóa vặn kim loại như dòng 2.55, Karl Lagerfeld đã thay bằng khóa logo chữ C lồng vào nhau rất sang chảnh. Quai xách hoàn toàn bằng kim loại cũng được thay bằng quai xích pha da, tăng thêm độ hiện đại. Đây là một trong những dòng túi bán chạy nhất của Chanel theo thời gian, dù giá của nó hiện tại đã tăng đến 35% so với lúc đầu.

Chanel Classic Flap Bag khiến các cô gái khát khao sở hữu, dù có phải chi hơn nhiều tiền so với giá gốc ban đầu. Thậm chí nhiều người tin rằng, một chiếc Classic Flap Bag cũ vẫn bán rất được giá, khi sắm về hoàn toàn không lo "lỗ". Hiện tại, giá của một chiếc túi này cũng khoảng 100 triệu đồng.

"Túi chần quả trám có thể mang đến sự thanh lịch nhất cho các cô gái", Karl Lagerfeld nói. Đây cũng là lý do nó được ưa chuộng để diện cùng những bộ cánh cổ điển. Đây cũng là một trong những dòng túi phổ biến nhất trong Vbiz.

Chanel Boy Bag

Sau hơn 8 năm xuất hiện, Chanel Boy vẫn chứng tỏ sức hút "bất diệt" và là một trong những chiếc túi xách phổ biến nhất với tín đồ thời trang thế giới. Trong thời gian 2015-2019, túi tăng giá đến 35%, là một trong những dòng túi xách đắt đỏ bậc nhất. Phải chi hơn 100 triệu đồng, tín đồ thời trang mới có thể sở hữu dòng túi này.

Túi Chanel Boy pha trộn nét nam tính nên có thiết kế rất mạnh mẽ. Phom túi vuông vức, điểm nhấn là chi tiết khóa đúc bằng kim loại. Quai túi cũng làm hoàn toàn từ sợi xích to bản, rất chắc chắn và hiện đại. Mỗi năm, Chanel lại cho ra mắt những mẫu mã Chanel Boy cải tiến để làm hài lòng tín đồ thời trang, buộc họ "rút ví" liên tục cho một dòng túi bất hủ.