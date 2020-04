3 trend chụp hình mới toanh chứng minh 'ở nhà không hề chán'

1. Quấn chăn làm váy (Blanket Challenge)

Nối tiếp trào lưu "Lấy gối làm váy" (Pillow Challenge), các cô gái sành điệu tiếp tục chứng tỏ khả năng biến hóa với những chiếc chăn (Blanket Challenge). Không có kích thước nhỏ gọn như gối nên quấn chăn khó hơn hẳn, tuy nhiên điều này càng thách thức và giúp con gái cho ra đời những "trang phục" độc đáo hơn.

Ít ai ngờ chiếc chăn cũng có thể biến thành đầm dạ hội quét đất rất sang chảnh. Bằng cách quấn sáng tạo, đi kèm một chiếc thắt lưng bản to để cố định, nhiều cô gái có diện mạo chẳng khác gì sắp dự event.

Cùng với việc quấn chăn thay váy, các "rich kids" còn trang điểm, làm tóc rất chỉn chu, cho thấy khoảng thời gian ở nhà cách ly để phòng chống dịch Covid-19 không hề nhàm chán.

Nhiều cô gái chứng minh sự sáng tạo bằng cách mix cả gối và chăn, tạo nên bộ cánh lộng lẫy bất ngờ.

2. Cân bằng (We can balance everything)

Một hot trend mới toanh cũng đang gây sốt trên Instagram là chụp hình tạo dáng "cân bằng mọi thứ". Bằng cách đưa chân lên cao giữ đồ vật, các cô gái cho thấy độ dẻo dai, khỏe khoắn.

Những động tác cân bằng càng khó càng chứng minh được vóc dáng chuẩn của các cô gái. Nhiều nàng sáng tạo dáng pose hình từ những tư thế yoga.

Cách tạo dáng đá cao chân kiểu Victoria Beckham cũng được nhiều người yêu thích. Túi xách thường là đồ vật được sử dụng nhiều nhất để vừa khoe cách tạo dáng sáng tạo, vừa chứng minh độ sành điệu.

Nhiều cô gái Việt cũng bắt đầu hưởng ứng trào lưu cân bằng thú vị này.

Xem tiếp trend nhón chân trên hoa quả