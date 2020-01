5 cao thủ Hàn có cả 'rổ' cách làm đẹp hay ho đón Tết

1. So Bong - Trang điểm sang chảnh lai Tây

So Bong là một trong những beauty blogger đình đám nhất Hàn Quốc với gần 350 nghìn lượt đăng ký trên YouTube. Bắt đầu quay video hướng dẫn làm đẹp từ năm 2013, sau 6 năm So Bong đã có lượng người hâm mộ đông đảo với nhan sắc "không lẫn vào đâu được". Cô nàng sở hữu đôi mắt một mí cá tính, đôi môi đầy đặn kiêu sa. Phong cách trang điểm yêu thích của So Bong là sang chảnh kiểu phương Tây, giúp vẻ ngoài trông rất hiện đại.

Xem các video của So Bong, bạn có thể học nhiều mẹo hay ho như trang điểm cho mắt một mí, trang điểm da căng bóng tự nhiên, trang điểm tông đỏ đậm kiêu kỳ...

5 cao thủ Hàn có cả 'rổ' cách làm đẹp hay ho đón Tết 4 cách trang điểm với son đỏ, hồng của So Bong.

2. So Yoon - Trang điểm chuẩn Hàn

Nếu muốn học hỏi những bí quyết trang điểm, chăm sóc da... chuẩn Hàn Quốc, kênh YouTube của So Yoon là nơi bạn nên tìm đến. Nàng beauty blogger này có gương mặt đặc trưng Hàn Quốc với đôi mắt nhỏ, lông mày nhạt, cằm nhọn. Khi để mặt mộc, nhan sắc của So Yoon không quá xuất sắc với làn da nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên khả năng biến hóa "thần kỳ" giúp cô nàng hóa thành một người khác mỗi khi trang điểm xong.

Mới có kinh nghiệm 3 năm làm YouTube, So Yoon đã có hơn nửa triệu người theo dõi, có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem. Trong đó, được yêu thích hơn cả là những video chia sẻ cách makeup với sản phẩm Hàn Quốc, theo phong cách tươi sáng, đáng yêu.

Trang điểm tươi tắn tông cam đào Trang điểm tươi tắn tông cam đào.

3. Kim Crystal - Trang điểm như các idol

Kim Crystal sở hữu nhan sắc không thua kém các idol. Nhiều người so sánh dung mạo thanh thoát, dịu hiền của cô nàng với "nữ thần" Irene. Sau video hướng dẫn trang điểm như mỹ nhân Red Velvet, người theo dõi cô tăng chóng mặt. Mới gia nhập đội ngũ beauty blogger trên YouTube chưa lâu, Kim Crystal đã thu hút 40 nghìn lượt đăng ký.

Nếu muốn học cách trang điểm tươi sáng, nổi bật như các thần tượng Hàn Quốc, đây là một trong những "cao thủ" bạn nên tìm đến. Crystal thường chú trọng đến đôi mắt, trong khi đó đôi môi phủ các tông rực như đỏ, cam, hồng, mang đến diện mạo đầy tươi trẻ.

Trang điểm như Irene Trang điểm như Irene.

4. Risabae - Trang điểm như chuyên gia

Risabae là một trong những beauty blogger thành công nhất Hàn Quốc với 2,25 triệu lượt đăng ký trên YouTube. Mỗi video của cô thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, có video lên tới 5 triệu lượt xem. Các sản phẩm của Risabae đều rất chuyên nghiệp với những mẹo trang điểm hiệu quả, giúp người xem có thể "họa mặt" như chuyên gia. Các video luôn đi kèm phụ đề tiếng Anh, cũng nhờ thế độ phủ sóng của Risabae hơn hẳn các blogger Hàn Quốc khác.

Nhờ khả năng makeup đỉnh cao, Risabae nhận được rất nhiều cơ hội công việc với thu nhập lên tới 1 tỷ đồng/tháng. Nếu muốn học các tips làm đẹp từ cơ bản đến chuyên nghiệp nhất, đây là cô gái bạn nên tìm đến.

Trang điểm lung linh đi tiệc Trang điểm lung linh đi tiệc.

5. So Hyun - Trang điểm trong trẻo kiểu nữ sinh

Mới có 3 năm làm beauty blogger, So Hyun đã có hơn nửa triệu lượt đăng ký trên YouTube. Cô có vẻ đẹp đúng chuẩn hot girl Hàn với mắt to, mũi thẳng, môi trái tim và gương mặt bầu bĩnh. Với nhan sắc thơ ngây như nữ sinh, So Hyun cũng chú trọng đến cách makeup trong trẻo, hồng hào tự nhiên. Nếu muốn có dung mạo trẻ trung dịp Tết này, bạn hãy học các bước trang điểm đơn giản mà hiệu quả của So Hyun.