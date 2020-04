10 món mỹ phẩm giá bình dân 'xịn' không kém đồ hiệu

Benefit Hoola là loại phấn đánh khối thịnh hành ở các nước Âu Mỹ. Tại Hàn Quốc cũng có một sản phẩm được đánh giá tương đương là Too Cool For School Artclass by Rodin. Chênh lệch giá 900k và 300k không làm hai món đồ này quá khác biệt về chất lượng.