Twice qua thời mặc xấu, lăng xê toàn hot trend trong MV mới

Boho hay còn gọi Bohemien, là phong cách du mục được các cô gái phương Tây yêu thích. Lối ăn mặc này ngập tràn màu sắc, họa tiết nên rất thích hợp với những ngày hè. Trong MV mới ra mắt More & More, Twice chinh phục style cá tính này thành công dù trước đó hầu như chỉ trung thành với đồ bánh bèo, nữ tính.