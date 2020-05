Momo và loạt sao diện kính 'hết trong một nốt nhạc' của Jennie

Bộ sưu tập Jentle Home do Jennie (Black Pink) hợp tác cùng thương hiệu Gentle Monster đang tạo ra cơn sốt với các tín đồ thời trang. Chỉ trong ngày đầu tiên mở bán, trang web của hãng đã bị "đánh sập" vì lượng truy cập quá tải. Hầu hết các mẫu kính cháy hàng nhanh chóng. Không chỉ được người hâm mộ sắm nhiệt tình, bộ sưu tập Jentle Home còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều nghệ sĩ. Hình ảnh Momo (Twice) diện cặp kính do đồng nghiệp thiết kế khiến nhiều fan thích thú.