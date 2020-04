Jennie - Lisa tiên phong mốt áo màu loang gây sốt hè này

Sorry vì mình rep comment hơi trễ. Mình biết bạn không ưa BP cho lắm (vì mình đã thấy vài comment của bạn ở các bài viết khác về BP). Ừm thì.... dù sao đó cũng là ý kiến riêng của bạn. Chuyện GIỰT đồ thì mình nghĩ có lẽ là do Jennie muốn chọc ghẹo Lisa một tí hoặc đại loại vậy. Nói chung mình cũng chả có ý bênh vực. Nhưng mình muốn nói rằng đừng có dựa vào mấy cái này mà muốn nói gì cũng được. Ai biết Jennie đã nói gì ở lễ trao giải giơ tay mình xem cái nào :))).Cô ấy đã trả lại áo cho Lisa chưa? Tình cảm của Jennie đối với Lisa như thế nào? Chỉ có họ biết thôi. Đôi khi những điều chúng ta thấy đâu nói lên được tất cả. Họ đã làm idol, đã đem lại cho chúng ta những bài hát hay, những màn trình diễn tuyệt vời. Giờ chúng ta ngồi đây phán xét, suy đoán về tính cách, về đời tư của họ. Có đáng so với những gì họ đã làm? Đúng là muốn làm idol thì phải chấp nhận những điều đó. Nhưng sao chúng ta không kiểm soát bản thân một chút, để họ được thảnh thơi, bình yên hơn. Con người với nhau cả thôi các bạn ơi.

