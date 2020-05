Jang Won Young diện jeans khoe đôi chân 'búp bê sống'

Mình cũng ko thể nối hết về vấn đề này nhưng đại loại chia ra 2 trường hợp trường hợp thứ 1 do hormone dậy thì chưa phát triển hết khiến cho 2 gên ngưcn ko đồng đều ở trường hợp này thì ko cần lo lắng vì rồi bên ngực nhỏ sẽ phát triển bằng bên ngực to . Trường hợp 2 có thể là do ngực kém phát triền hoặc trường hợp xấu hơn theo nhiều nghiên cứu nếu 2 bên ngực chênh lệch nhau 20% có khả năng ung thư vú cao hơn .

Cách cải thiện :

+ chọn quần áo phù hợp

+ tập luyện thường xuyên

+điều chỉnh các thoái quen ko hợp lý

Nếu độ chênh lệch giữa kích trước 2 bên ngực quá lớn thì hãy tới nhờ bác sĩ tư vấn nhé

Chúc bạn may mắn

nguyen17724 - 8 giờ trước - 8 giờ trước