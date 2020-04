Chiếc túi hot trend hè này được loạt sao Hàn lăng xê

Với thiết kế phom vuông cổ điển, điểm nhấn là logo chữ V kim loại sáng bóng, chiếc túi này phù hợp với mọi phong cách, từ những nàng thích đồ đơn giản đến cá tính. Đây cũng là lý do nó được dự đoán sẽ sớm thành It Bag của hè năm nay. Trong hình, nữ diễn viên Ki Eun Se lăng xê mẫu túi màu đen size to.