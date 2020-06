Tủ đồ quý tộc xuất sắc của mỹ nhân 'điên mà đẹp' Seo Ye Ji

Seo Ye Ji gây sốt khi tái xuất trong drama 'Điên thì có sao?' với tủ đồ đẹp long lanh, sang chảnh đúng chất quý tộc.

Điên thì có sao? (It's okay to not be okay) là drama lãng mạn giả tưởng mới lên sóng, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả nhờ câu chuyện mới lạ, diễn xuất ăn ý của bộ đôi Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji. Dù đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của "cụ giáo" Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji chứng minh khả năng diễn xuất, sự nổi bật không kém với hình tượng quý cô nhà văn sang chảnh, kiêu ngạo. Nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên được khen ngang hàng các "mợ chảnh" đình đám trước đó trong drama Hàn.