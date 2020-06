Những lần đổi phong cách gây tranh cãi của hot girl Việt

Bạn nói có suy nghĩ không vậy?

Kể cả tội phạm thì họ cũng có pháp luật xét xử, bất kể họ tàn ác như thế nào, vì họ là 1 con người. Cảnh sát chỉ có quyền khống chế, trong mức độ an toàn tính mạng của tình nghi, chứ không thể coi họ tàn bạo thì cũng tàn bạo lại với họ.

Làm cảnh sát thì đều phải hiểu mọi kỹ năng của bản thân có thể gây hại tới đối phương ở mức độ nào. Nếu là vô tình quá tay hay bắn nhầm thì may ra còn có thể hiểu khác đi. Đằng này, người to vật vã mấy chục ký thịt mà đè hơn 8p lên cổ (là trung tâm mạch máu lưu thông). Ai sai đâu, người đó phải chịu trách nhiệm tới đó với mọi hành vi của bản thân. Bác sĩ mổ sai, thẩm phán kết tội lầm, lái xe lỡ gây tai nạn.... cũng bị đi tù cơ mà.

Anna Vũ - 1 giờ trước - 1 giờ trước