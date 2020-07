Những lần Bella Hadid gây liên tưởng đến Audrey Hepburn

Trang Vogue nhận xét, phong cách của Bella chịu ảnh hưởng nhiều từ Audrey Hepburn.

Bella cũng giống như mọi tín đồ thời trang khác - ngưỡng mộ phong cách của Audrey Hepburn. Siêu mẫu 24 tuổi còn tiết lộ cô treo ba bức chân dung của nữ minh tinh ở đầu giường ngủ. Tủ quần áo của ''nữ thần màn ảnh'' Audrey Hepburn trở thành nguồn cảm hứng cho Gen-Z Bella Hadid.

Một ''ám ảnh thời trang'' rõ rệt nhất của Bella từ Hepburn đó là thiết kế váy đen cổ điển cùng găng tay dài đến bắp tay. Bella đã lấy cảm hứng từ vai diễn của Hepburn trong Breakfast At Tiffany's. Tuy nhiên, để phù hợp với chủ đề của Met Gala 2019, Bella đã có một đường cutout táo bạo ở hông. Nữ siêu mẫu cũng tạo điểm nhấn bằng những chuỗi đá màu sắc quấn quanh găng tay.

''Nữ thần màn ảnh'' Hepburn sắc sảo và xinh đẹp mỗi lần hóa thân vào từng vai diễn. Chiếc váy đỏ cô mặc để nhập vai Jo Stockton đã trở thành nguồn cảm hứng cho Bella. Siêu mẫu sinh năm 1996 học hỏi nữ diễn viên khi xuất hiện trên bìa Vogue.



Bella diện trench coat màu trắng giống với thần tượng khi tham gia một sự kiện. Khác với vẻ ngoài cổ điển, đằm thắm của Hepburn, Bella mix cùng boots da cao cổ, găng tay và khăn cổ màu đen khiến diện mạo trở nên cá tính hơn nhiều.

Khoảnh khắc Bella trình diễn trên sàn catwalk của Alberta Ferretti tại Tuần lễ thời trang Milan thu đông 2019, được giới mộ điệu nhận xét ''tái hiện hoàn hảo Audrey''. Chiếc váy Bella mặc có nhiều đường cut out nhưng họa tiết tương đồng với chiếc váy Hepburn mặc tại Oscar 1975.

Ngay cả street style của Bella cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi Hepburn. Nữ siêu mẫu diện quần short trắng kèm thắt lưng bản to, áo dài tay cổ lọ cùng kính râm giống hệt với vẻ ngoài của Hepburn trong bộ phim Two for the Road.

Bella học hỏi thần thượng cách làm tóc mỗi khi đi sự kiện. Cô thường búi tóc cao, gọn gàng. Cả Bella và Hepburn đều yêu thích chất liệu satin. Bella hiện đại, nữ tính với đầm satin xòe, trong khi ''nữ thần màn ảnh" thanh lịch, quyến rũ với đầm dáng suông.

Nữ siêu mẫu 24 tuổi được nhận xét có khí chất tương tự Hepburn khi cả hai cùng bước xuống phố.

Quỳnh Anh (Theo Vogue)