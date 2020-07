Mỹ nhân 'Điên thì có sao' gây sốt vì đường cong 'siêu thực'

Xuyên suốt 6 tập phim đầu tiên của Điên thì có sao? (It's okay to not be okay), Seo Ye Ji luôn khiến khán giả phải trầm trồ vì những bộ cánh cầu kỳ, sang chảnh. Tuy nhiên vì theo đuổi phong cách quý tộc, nữ diễn viên thường chọn đồ nhiều tầng lớp, khoe dáng vừa đủ. Phải đến khi xuất hiện trong một phân cảnh ở tập 6, mỹ nhân này mới "gây bão" khi diện thiết kế khoe eo "con kiến" của NTK Kim Min Ju.