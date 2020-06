Loạt vest lịch lãm của 'chic boy' Shawn Mendes

Shawn có phong cách lịch lãm nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, hiện đại.

Shawn Mendes trở thành hiện tượng của giới trẻ với loạt thành tựu anh đạt được khi mới 21 tuổi. Loạt bản hit Life of The Party, A Little Too Much, In My Blood, Señorita... giúp Shawn được khán giả gọi là "Hoàng tử nhạc Pop".

Bên cạnh giọng hát tuyệt vời, Shawn sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao lý tưởng, được lòng các fan nữ. Anh chàng chăm chút hình ảnh và phong cách qua từng bộ trang phục trên sân khấu và cả trên thảm đỏ. Khi Shawn lịch lãm, bảnh bao với những bộ vest màu sắc cùng sơ mi họa tiết cầu kỳ, khi lại trẻ trung, năng động đúng lứa tuổi 21 tuổi với quần jeans, hoodie.



Nhiều khán giả dành lời khen cho phong cách của Shawn "đẹp và thời thượng hơn Justin Bieber".