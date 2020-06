Back to Ione

Kendall Jenner: Từ 'cô bé niềng răng' đến siêu mẫu nóng bỏng

Sau 12 năm thả dáng trên thảm đỏ, Kendall trở thành siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới.

Kendall Jenner được biết đến là một thành viên của show truyền hình thực tế ăn khách Keeping Up With the Kardashians. Dứt ra khỏi cái bóng của ''người chị chiêu trò'' Kim Kardashians, Kendall dần khẳng định vị thế trong làng mốt. 25 tuổi - Jenner trở thành người mẫu được trả lương cao nhất thế giới.

Kendall sải bước ở hàng loạt đường băng của các nhãn hiệu đình đám như Victoria's Secret Fashion Show. Siêu mẫu trở thành gương mặt thương hiệu của La Perla và Calvin Klein. Thậm chí, Kendall còn được mệnh danh là biểu tượng thời trang của thập kỷ.

Hành trình 12 năm thả dáng trên thảm đỏ, Kendall từ một cô bé ngố tàu trở thành ngôi sao nóng bỏng, thu hút mọi ánh nhìn.

Cô bé niềng năng ngố tàu

Vào 2008, Kendall lần đầu bước lên thảm đỏ trong buổi hòa nhạc Wango Tango của KIIS-FM cùng với em gái Kylie. Cô bé 12 tuổi ngày ấy mặc chiếc quần leggings hồng đáng yêu. Lúc này, Kendall đang niềng răng nhưng cô không ngại khoe nụ cười.

Thân hình mảnh khảnh giúp Kendall ít mắc lỗi thời trang nhưng phong cách cô lúc ấy không có gì nổi bật. Tham dự các sự kiện, Kendall chủ yếu diện những item nhẹ nhàng, đơn giản và nhạt nhòa.