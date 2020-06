Back to Ione

Hậu trường tiệc trà dress code xa xỉ của 'chị em thượng lưu' Vbiz

Hội bạn thân gồm Diễm My, Hà Kiều Anh, Thanh Mai... có thể chi hàng trăm triệu thuê phòng Presidential Suit ở khách sạn, diện những thiết kế dress code hàng chục triệu đồng để tổ chức tiệc trà, sinh nhật...

Trong showbiz Việt có một hội chị em thân thiết, quy tụ những mỹ nhân đình đám như Diễm My, Giáng My, Hà Kiều Anh, Thanh Mai, Thủy Hương, Vũ Cẩm Nhung, Linh Nga, Lê Thúy... Dù ở độ tuổi khác nhau, họ vẫn ăn ý trong gu thời trang và phong cách sống. Ít khi gặp gỡ trong công việc, các người đẹp giữ tình bạn thân thiết bằng những buổi chuyện trò. Tiệc trà phong cách "thượng lưu" là một trong những thói quen của hội mỹ nhân này.

Chia sẻ với iOne , anh Huy Cận cho biết, trong những buổi tiệc xa xỉ này, khâu trang phục luôn được nhóm đầu tư hơn cả. Anh chính là người lên concept, ý tưởng cho mỗi dịp gặp mặt, tùy vào thời điểm mà cũng có sự chuẩn bị trang phục phù hợp. Những mỹ nhân này đều là chị em thân thiết của NTK Đỗ Mạnh Cường, vì thế họ luôn mặc đồ của nhà thiết kế 8x khi gặp gỡ. Theo Huy Cận, anh nắm rõ số đo, sở thích của từng người, vì vậy việc họ sẽ mặc đồ gì, màu sắc như thế nào cũng do anh "toàn quyền" quyết định, thông thường sẽ là những mẫu trang phục mới nhất, hoặc bán chạy nhất của Đỗ Mạnh Cường.

"Việc các mỹ nhân hàng đầu như Diễm My, Lệ Quyên, Hà Kiều Anh... chịu mặc đồ 'đụng hàng' trong một sự kiện là chuyện hiếm, tuy nhiên với những buổi tiệc chị em này, họ đều rất vui vẻ. Ngoại trừ Giáng My đã có sẵn chiếc váy màu hồng, các người đẹp khác đều nhận được váy ngay trước bữa tiệc. Đặc biệt chiếc váy của Linh Nga phải thực hiện gấp gáp từ 9h đến 15h, tuy nhiên cuối cùng cả nhóm vẫn có diện mạo rất sang trọng, đẹp mắt", anh Huy Cận cho biết.

Mới đây, cả nhóm có dịp tụ hội để mừng sinh nhật Hà Kiều Anh. Huy Cận cho biết, ý tưởng cho buổi tiệc và trang phục cho hội 7 mỹ nhân được hoàn thiện gấp gáp trong vòng một tuần. Ban đầu, cả nhóm định mặc đồ màu trắng, tuy nhiên sau đó anh quyết định chuyển qua concept diện đồ giống hệt nhau nhưng mỗi người một màu sắc. Các thiết kế này từng được Đỗ Mạnh Cường giới thiệu trong BST "Back to Nature" với phiên bản màu đen, gần đây mới có thêm màu neon và hội mỹ nhân chính là những người diện đầu tiên. Giá mỗi chiếc váy là 42 triệu đồng.

MC Thanh Mai chia sẻ với iOne , nhóm bạn của cô chơi thân với nhau từ những năm đầu 90. Thanh Mai lúc đó là một sinh viên trường múa. Nhờ có chiều cao 1,68 m thuộc lứa "khủng" trong trường, cô được để ý và mời đi diễn thời trang. Những chương trình ca múa nhạc thời sơ khai đó là cơ hội để cô gặp gỡ những người bạn thân thiết đến tận sau này như Giáng My, Hà Kiều Anh...

Về phía "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, cô luôn có thói quen bới tóc, trang điểm và ăn vận lộng lẫy mỗi khi xuất hiện, vì vậy thời trang trong những buổi tiệc trà của Diễm My cũng không quá khác so với bình thường. Nữ diễn viên thường đặt làm tóc - trang điểm từ các chuyên gia như Quân Nguyễn - Pu Lê, tuy nhiên cũng có lúc cô tự trang điểm và bới tóc tại chỗ quen gần nhà với giá chỉ 100k.

Diễm My có cả nghìn bộ váy nhiều màu sắc của Đỗ Mạnh Cường, vì vậy dress code nào cô cũng có thể đáp ứng. Trang phục thường được người đẹp kết hợp cùng vòng cổ, hoa tai, nhẫn nhiều tầng lớp, bản lớn của Chanel để tạo vẻ sang trọng. Tùy theo mỗi concept của buổi tiệc mà Diễm My không ngại làm mới mình với thay đổi phù hợp. Như trong tiệc sinh nhật Hà Kiều Anh, "nữ hoàng ảnh lịch" chịu khó makeup da nâu vì diện một thiết kế vàng neon mới lạ.

Anh Huy Cận nói thêm, hội "chị em thượng lưu" đều rất có tinh thần "tiệc tùng". Hoa hậu Đền Hùng 1992 Giáng My thường chuẩn bị váy áo đầy đủ trước cả một tuần, còn cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung luôn rất đúng giờ và văn minh. Cả nhóm vì vậy luôn tạo nên được những bộ ảnh dress code rất đẹp mắt.

Tiệc sinh nhật sang trọng của Hà Kiều Anh Tiệc trà sinh nhật của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Trang Shaelyn