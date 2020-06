Harry Styles: 'Trai hư' mê mặc đồ bèo, ren diêm dúa

Nam ca sĩ không ngại mặc đồ nữ tính có họa tiết cầu kỳ hay thậm chí bèo nhún, ren.

Giọng ca Watermelon Sugar nổi tiếng từ 10 năm trước, khi mới 16 tuổi. Hoạt động trong nhóm nhạc nam One Direction, Harry Styles gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. Khi nhóm tan rã, Harry vẫn theo đuổi nghiệp cầm mic và sở hữu loạt hit như Adore You, Falling, To Be So Lonely,...

Ở tuổi 26, Harry hợp tác với Gucci và trở thành biểu tượng thời trang đích thực. Trước những tranh cãi về gu ăn mặc ngày càng nữ tính, nam ca sĩ khẳng định anh sẽ mặc những gì mà bản thân cảm thấy thoải mái, kể cả đồ dành cho nữ. "Tôi sẽ không từ chối món đồ mà khi mặc lên khiến tôi trông đồng tính hay lưỡng tính", Harry nói với Guardian.

Không khó để bắt gặp Harry mặc đồ nữ tính với bèo nhún, ren... Đồ diễn của anh chàng cũng rất sặc sỡ.

Tại Met Gala 2019, Harry gây sốt khi diện bộ jumsuit màu đen với bèo nhún phần ngực áo và hai cánh tay là ren xuyên thấu. Anh chàng còn sơn móng tay.

Nam ca sĩ 26 tuổi diện set đồ màu vàng hoàng yến của nhà mốt Marc Jacobs. Anh mix với áo sơ mi chấm bi tím, chất liệu bóng.

Jumpsuit là trang phục đặc trưng của Harry khi trình diễn trong các show.

Harry ''bao ngầu'' với bộ suit của Gucci.

Nam ca sĩ rất thích sử dụng phụ kiện vòng cổ ngọc trai - món đồ dường như "đóng đinh" với nữ giới.

Nam ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện trong bộ đồ in họa tiết Paisley màu tím.

Harry trong show diễn tại Oslo, Na Uy hồi tháng 3/2018.

Những mẫu suit với họa tiết chấm bi như của Harry hiếm sao nam nào dám thử sức.

Nam ca sĩ 26 tuổi luôn thể hiện sự tự tin với những gì anh mặc. Harry cho rằng quần áo không nói lên giới tính của bạn.

Harry không ngại mặc váy ballet hồng để hóa thân thành vũ công trên Saturday Night Live.

Quỳnh Anh (Theo Insider, GQ)