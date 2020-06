Đụng nội y, Lisa chất lừ còn Ryu Jin bị chê tơi tả

Ngày 22/6, YG nhá hàng poster nhóm đầu tiên của Black Pink cho single How you like that sau chuỗi ngày tung teaser cá nhân. 4 thành viên Black Pink có outfit và tư thế tạo dáng khác nhau nhưng đều gây ấn tượng nhờ style chất lừ, thần thái đỉnh cao. Trong đó, Lisa là nhân vật chiếm spotlight nhờ set đồ bắt mắt, dáng chụp hình xuất sắc như người mẫu high fashion.

Lisa gây chú ý nhờ outfit khác biệt so với style denim của 3 thành viên còn lại trong Black Pink.

Set đồ của Lisa bao gồm áo khoác lông Celine (khoảng 530 triệu đồng), bralette Stüssy, quần chip cạp cao Marine Serre, quần Our Legacy được cắt ngắn.

Phong cách thời trang của Lisa nhận "cơn mưa lời khen" từ người hâm mộ. Sự kết hợp hài hòa về màu sắc giữa những item trong set đồ cùng với cách làm tóc, makeup và phụ kiện ấn tượng tạo nên diện mạo hoàn hảo cho nữ idol Thái Lan. Đặc biệt, netizen phát hiện chiếc quần lót cạp cao hiệu Marine Serre (khoảng 2,8 triệu đồng) mà Lisa diện trong ảnh teaser đã đụng hàng với Ryu Jin (ITZY).

Trong đợt quảng bá Wannabe hồi tháng 3, Ryu Jin từng mặc mẫu quần chip này trên sân khấu M!Countdown. Tuy nhiên, khác với stylist của Black Pink, stylist nhà ITZY lại có ý tưởng biến tấu quần chip thành... áo ống, mix cùng áo xuyên thấu cho Ryu Jin mặc. Thoạt nhìn, set đồ trông khá "ổn" nhưng khi nhận ra áo ống thực chất là quần chip, stylist của ITZY đã bị "ném đá" dữ dội. Điều đáng nói, chiếc quần chip nằm trong set đồ gốc có cả bra kèm theo nhưng không hiểu sao stylist lại phải cắt thành áo croptop.

Chiếc áo quây của Ryu Jin gây tranh cãi khi được cắt từ quần chip. Đường may cẩu thả ở bên dưới của chiếc áo khiến set đồ trông thiếu thẩm mỹ.

So sánh với outfit chất lừ của Lisa, netizen Hàn một lần nữa "tấm tắc khen ngợi" khả năng mix đồ cao tay của stylist YG. Black Pink được xem là girlgroup diện đồ diễn đẹp nhất nhì Kpop nhờ những ý tưởng sáng tạo, vừa khác biệt vừa cuốn hút. Stylist của Black Pink còn nổi tiếng về độ chịu chơi khi thẳng tay cắt xén để biến tấu những trang phục hàng hiệu thành những item mới toanh, đáp ứng tiêu chí"đẹp, độc, lạ".

Minie