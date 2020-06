Đồ diễn của Na Yeon (Twice) gây tranh cãi vì quá khiêu gợi

Ngày 11/5, chủ đề có tên "Trang phục sân khấu của Twice không phải quá tệ sao?" thu hút sự chú ý của netizen diễn đàn Pann Nate. Người dùng mạng cho rằng girlgroup nhà JYP thường xuyên mặc những outfit quá ngắn dẫn đến việc lộ đồ bảo hộ, hớ hênh khi trình diễn.

Trong Twice, Na Yeon là thành viên có tần suất diện những bộ váy, bodysuit ngắn cũn cỡn nhiều nhất. Những trang phục này khiến cô bất tiện trong việc thực hiện vũ đạo trên sân khấu. Bên cạnh đó, Na Yeon còn trở thành đối tượng bị netizen quấy rối trên mạng. Nhiều kẻ "biến thái" tìm kiếm những fancam của cô nàng lúc nhảy, lúc đi bộ trong trang phục ngắn hoặc bó sát, rồi biến chúng thành những bức ảnh GIF quay chậm và đưa lên các diễn đàn nam giới.

Một bộ outfit của Na Yeon bị chê "như đồ ngủ".

Các trang phục hớ hênh khác của Na Yeon.

Netizen cho rằng stylist cần chấm dứt tình trạng thiết kế đồ diễn quá "khiêu gợi" cho Na Yeon. Điều này không chỉ giúp cô thoải mái hơn khi trình diễn mà còn để tránh những kẻ quấy rối hay những bình luận thô tục từ nam giới Hàn Quốc.

Một số bình luận: "Có rất nhiều kẻ quấy rối tình dục trên mạng và họ vẫn để Na Yeon mặc những thứ như đồ ngủ vậy sao?"; "Twice có rất nhiều fanboy, tôi biết hình ảnh của nhóm cần thu hút khán giả nhưng phải có ranh giới giữa phản cảm và sexy"; "Từ ngày Twice thay đổi hình tượng là Na Yeon toàn bị dí những bộ đồ này"; "Na Yeon chỉ cần mặc đồ hơi hở da thịt một chút thôi là đã có hàng đống bình luận quấy rối rồi. Thêm cả mấy tiêu đề giật tít câu view ở fancam nữa"; "Lần comeback tới mong stylist làm ăn cẩn thận chút. Tôi nghi ngờ họ sẽ lại quẳng cho Na Yeon những outfit hở hang với lý do 'concept mùa hè' lắm"...

Những bộ váy cũn cỡn khiến Na Yeon lộ quần bảo hộ.

Nữ idol gặp nhiều bất tiện khi thực hiện vũ đạo mạnh khi diện outfit quá ngắn.

Những bức ảnh GIF về Na Yeon đầy rẫy trên các diễn đàn nam giới ở Hàn Quốc.

Fan lo ngại về tình trạng quấy rối từ phái nam khi Na Yeon liên tục diện đồ hở hang.

Trong một sự kiện thảm đỏ, Na Yeon (giữa) phải lấy tay kéo váy xuống vì sợ hớ hênh.

Na Yeon từng gặp sự cố rách váy khi trình diễn.

Đồ diễn của Na Yeon (Twice) gây tranh cãi vì quá khiêu gợi Fancam Na Yeon biểu diễn Yes or Yes hồi tháng 10/2019.

Minie