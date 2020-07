Cách chọn nội y khi 'đua' mốt quần hở hông giống Ngọc Trinh

C String là một dạng nội y đặc biệt có thiết kế giống chữ C, không có quai nhưng vẫn ôm khít vào cơ thể. Đây là dạng nội y đặc biệt rất được các sao ưa chuộng khi mặc những bộ váy áo hở hông. Kiểu quần này cho phép bạn hoạt động thoải mái mà không lo bị rơi. Vì có gọng nâng đỡ nên mặc C String khó thoải mái như các kiểu quần lót thông thường, tuy nhiên đây là giải pháp an toàn nhất để bạn mặc quần jeans hở hông thật đẹp.