BST trang sức 'sương sương' tiền tỷ của mỹ nhân 'Điên thì có sao'

Tái xuất màn ảnh nhỏ với drama Điên thì có sao? (It's okay to not be okay), Seo Ye Ji gây sốt với hình tượng nữ nhà văn giàu có. Có tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, Moon Young theo đuổi phong cách quý tộc sang chảnh. Mỗi phân cảnh xuất hiện, cô nàng luôn khiến người xem mãn nhãn với váy áo đẳng cấp.