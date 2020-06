Bóc giá đồ xa xỉ của Black Pink trong MV 'How you like that'

MV comeback của Black Pink How you like that nhanh chóng tạo nên cơn sốt chỉ sau ít giờ phát hành. Ngoài âm nhạc bắt tai, khâu tạo hình của các thành viên cũng được khán giả quan tâm không kém. Như thường lệ, Black Pink chứng minh đẳng cấp bằng loạt trang phục siêu đắt đỏ. Trong đó, Jennie được ưu ái diện nhiều mẫu váy xa xỉ. Trong một phân cảnh, nữ idol mặc bộ đầm Chanel có giá ước tính khoảng 30.000 USD (gần 700 triệu đồng).