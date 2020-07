7 ngày 7 outfit 'chất chơi' như ngôi sao 10x Zhavia Ward

Nữ ca sĩ sinh năm 2001 có phong cách độc đáo, mong muốn biến những bộ đồ mặc hàng ngày thành tác phẩm nghệ thuật.

Zhavia Ward được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi The Four: Battle for Stardom năm 2018. Tiềm năng ngôi sao của Zhavia được bộc lộ khiến hãng thu âm Columbia Records đề nghị ký hợp đồng với cô. Năm 2019, Zayn Malik đích thân chọn Zhavia để thu âm cùng anh bài hát kinh điển A Whole New World, nhạc phim Aladdin. Hiện, Zhavia tập trung cho việc viết nhạc để phát hành album.

Bên cạnh giọng hát tiềm năng, Zhavia có phong cách thời trang độc đáo, lạ mắt. Zhavia nói với Insider: "Tôi rất thích thời trang, tôi có niềm vui với nó. Tuy nhiên, tôi thích tự 'sáng tạo trên từng bộ đồ của mình và khiến chúng trở nên nghệ thuật hơn".



Zhavia sinh ra và lớn lên ở California. Nữ ca sĩ cho biết bố mẹ là người ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách thời trang của cô.

Cùng xem Zhavia gợi ý 7 outfit không lặp lại cho 7 ngày trong tuần.

Thứ hai, Zhavia khởi đầu một tuần đầy năng lượng với trang phục màu sắc

Zhavia mix áo sweater hồng neon với quần da túi hộp màu cam của NTK Shane Justin. Cô nàng hoàn thiện outfit bằng đôi sneakers Nike Air Force 1.

Thứ ba, Zhavia diện nguyên cây đen ''chất ngầu''

''Tôi yêu phong cách gothic. Tôi luôn thích mặc nhiều màu sắc nhưng có những ngày tôi muốn mặc đơn giản với nguyên đồ đen'', Zhavia chia sẻ. Nữ ca sĩ 10x diện áo sơ mi nhung, quần vinyl của Tripp NYC và đôi boots hầm hố từ New Rock.

Thứ tư, Zhavia chọn trang phục thoải mái



Khi làm việc ở studio, Zhavia đề cao sự thoải mái, cô mặc áo hoodie Civil Regime và quần thụng Fashion Nova. Đôi Nike Air Force 1 được cô nàng thêm họa tiết bộ xương giúp diện mạo trở nên "độc" hơn.

Thứ năm, Zhavia mặc phong cách yêu thích

Zhavia nổi bật trong chiếc áo họa tiết camo dài tay này từ Shop So Real. Sneakers Puma RS-X3 màu hồng giúp Zahvia hoàn thiện vẻ ngoài cá tính.

Thứ sáu, Zhavia chọn phong cách tối giản

Zhavia chia sẻ cô thích mua những món đồ độc, lạ. Những brand nhỏ là lựa chọn ưu tiên của nữ ca sĩ 10x. Chiếc quần camo từ Urban Outfitters có họa tiết trùng lặp với hình xăm khiến cô nàng thích thú. Zhavia đặc biệt yêu thích sneakers của Puma.

Thứ bảy, Zhavia diện quần tự design

Khi đi trượt ván, Zhavia mặc tanktop màu xanh coban cùng chiếc quần cô nàng tự thiết kế màu sắc.

Chủ nhật, Zhavia chọn chiếc quần truyền cảm hứng âm nhạc



Zhavia tự tin khi mặc sơ mi kẻ mà cô mua được với giá chỉ 3 USD (khoảng 70 nghìn đồng). Chiếc quần từ MostP PeopleAreDead khiến Zhavia thích thú. Cô chia sẻ: ''Hãng đã lấy áo phông của nhiều ban nhạc rock, cắt chúng thành mảnh và biến nó thành chiếc quần này''.

Quỳnh Anh (theo Insider)